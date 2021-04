KAPAL selam kelas Whiskey (nama asli: Proyekt 613, 644, dan 665) adalah kapal selam militer buatan Uni Soviet yang dibuat pada era perang dingin.

Saat itu, Indonesia beli 12 kapal selam untuk TNI Angkatan Laut,". Kapal selam tersebut memiliki panjang 76,6 meter dan lebar 6,3 meter. Kapal selam Whiskey dibekali mesin diesel berbahan bakar solar dengan jarak jelajah 8.500 mil laut.

Atmadji Sumarkidjo, dalam buku "Mission Accomplished (2010)", menuliskan sebanyak 12 kapal selam jenis Whiskey Class atau "W" yang dibeli dari Soviet bukan kapal selam yang baru. Kapal selama ini merupakan salah satu kapal selam TNI Angkatan Laut tipe Whiskey Class buatan Uni Soviet tahun 1952.

KRI Pasopati masuk jajaran TNI AL pada 29 Januari 1962 dan turut terlibat dalam operasi pembebasan Irian Barat. Sisa kapal selam itu dapat dilihat di Monumen Kapal Selam alias Monkasel , di Surabaya. KRI Pasopati 401 dipajang.

Sebagai kapal selam diesel-elektrik yang didesain pada awal 1950an untuk kondisi laut Arktik Rusia (sebelum tenaga nuklir danlambung teardrop), Pasopati dianggap bising dibandingkan kapal selam modern negara maju pada1960an.

Desain kapal yang sempit dan tanpa pendingin , laut Arktik dingin , membuat kapal ini kurang nyaman di kalangan awak kapal. KRI Pasopati memiliki tujuh ruangan yakni ruang torpedo, ruang komandan, ruang jembatan utama dan pusat komando, ruang awak kapal, dapur dan penyimpanan baterai, ruang mesin diesel dan terminal mesin, kamar mesin listrik dan ruangan torpedo untuk bagian buritan.

Ketika kapal selam ini beroperasi , KRI Pasopati tidak dilengkapi AC. Kapal selam jenis "W" ini dirancang untuk menyelam di laut yang dingin seperti di Soviet dan bukan di kawasan tropis sehingga tidak memerlukan penyejuk ruangan.

Maka ketika Pasopati melaksanakan tugas di perairan Indonesia, selama menyelam di bawah laut di perairan tropis, di dalam kapal selam terasa panas.

Ada kisah menarik ketika kapal selam milik Indonesia, RI Pasopati 410 akan mengikuti latihan bersama dengan AL Filipina (Philipine Indonesia Joint Exercise).

Saat itu masih terjadi Perang Vietnam, semua angkatan perang Amerika Serikat yang berada di Pasifik sedang dalam keadaan siaga. KRI Pasopati kemudian memasuki wilayah laut Filipina lewat laut Zulu.

Posisi KRI Pasopati saat itu tidak dalam kondisi menyelam dan berlayar di permukaan laut. Namun, tiba-tiba datanglah beberapa pesawat tempur milik angkatan udara Amerika Serikat (USAF) jenis F-4 Phantom.

Jet tempur F-4 milik USAF itu kemudian berputar-putar di atas KRI Pasopati, membayang-bayangi kapal selam milik Indonesia itu. Kumpulan flight F-4 itu membuat formasi hendak menyerang ke KRI Pasopati.

KRI Pasopati merupakan kapal selam jenis Whiskey Class buatan Uni Soviet , saat itu sebagai 'kawan' Vietnam Utara, musuh Amerika Serikat dalam perang Vietnam.

Pilot F-4 itu panik mengira KRI Pasopati ialah kapal selam Soviet yang hendak menyerang mendadak ke pangkalan laut serta udara Amerika di Subic Point dan Clark Field, Filipina.

Setelah mengitari KRI Pasopati, para pilot F-4 kemudian melihat bendera Merah Putih yang berkibar di tiang depan (Samaleot) kapal selam.

Pilot F-4 terbang sejajar dengan haluan KRI Pasopati sembari menggoyangkan sayap pesawat sebagai isyarat yang artinya tahu kalau KRI Pasopati kawan bukan musuh.

Komandan KRI Pasopati kemudian mengadakan kontak radio ke para pilot F-4 untuk mengkonfirmasi bahwa kapal selam ini ialah milik Angkatan Laut Indonesia. Komandan kapal selam berkata "We are Indonesian Man Of War, submarine ship Pasopati."

Pada tahun 1970-an kapal tersebut sudah pensiun. Sulitnya mencari suku cadang Whiskey menjadi penyebabnya. Selain itu perubahan arah politik Indonesia dari Timur ke Barat ikut mempercepat Whiskey pensiun.

Kapal selam di tubuh angkatan laut Indonesia mulai diremajakan dan diganti dengan Tipe U-209 buatan Jerman.