JAKARTA - Seorang pria bule yang merupakan seniman kertas menjawab tantangan netizen untuk membuat muka Presiden Jokowi melalui guntingan kertas. Ia pun kemudian menjawabnya dan membuat wajah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari kertas dan menjadi viral di media sosial.

(Baca juga: Tampil Gahar! Ini Seragam Baru Kopassus yang Sulit Terdeteksi Musuh)

Hal itu terlihat usai akun tiktok @Eduwoes mempostingnya, Sabtu (17/4/2021) lalu. Video itu kemudian ramai di medsos tiktok dan ditonton lebih dari 12,6 juta orang.

"Awesome. Can you please Mr. Joko Widodo President Indonesia (Menggagumkan. Dapat kamu membuat tuan Joko Widodo President Indonesi)," tanya seorang warga net melalui akun tiktok miliknya.

(Baca juga: Habib Rizieq Seret Nama Aher soal Ponpes Agrokultural Markaz Syariah)

Pria bule berkepala plontos ini menggunakan kertas dan gunting melakukan pekerjaannya. Ia kemudian menggunting kertas yang dilipat hingga membentuk sebuah pola.

Hingga akhirnya, lipatan kertas itu dibuka hingga membuat sebuah gambar President Jokowi yang tampak menggunakan slendang. Hasil karya itu kemudian ia perlihatkan kepada warga net.

Video yang disukai lebih dari 2,2 juta pengguna tiktok itu kini telah dikomentari 54.236 pengguna tiktok. Decak kagum diungkapkan warga net asal Indonesia terhadap karyanya. "kukira gunting nya ngasal," komentar @RaditBgs_ "Wow sangat indah banget. Terima kasih atas karyanya telah membuat presiden Indonesia Bapak Joko Widodo. Salam hangat dari Indonesia," komentar Balya Mulyana.