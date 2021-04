JAKARTA - Seorang model cantik asal Prancis, Tiphaine Poulon, memilih menjadi mualaf dan menikah dengan warga Aceh setelah berkunjung ke Aceh beberapa tahun sebelumnya.

Kini kebahagian keduanya acap kali dibagikan melalui akun TikTok si model, @tiphainepln6. Dalam postingan itu, terlihat keduanya sering kali mengumbar kemesraan dan kebersamaan.

Seperti saat melakukan karantina saat pandemik Covid-19 di tahun lalu. Tiphaine kemudian rela ikut memacul disawah mengikuti suaminya yang ikut macul, keduanya juga kemudian makan nasi bungkus di pinggir sawah.

"I learn how to be a real Indonesia (Saya belajar bagaimana menjadi Bangsa Indonesia)," kata dalam caption video yang diposting tahun lalu.

Selain itu keduanya juga berkolaborasi mengajarakan bahasa perancis melalui akun itu. Kata kata sehari hari kerap kali menjadi bahan pelajaran.

Dalam akun itu juga Tiphaine menjelaskan kisah cintanya saat menikahi dengan warga aceh itu. Ia pertama kali datang ke Aceh tahun 2018. Ia pun kemudian mengenakan selendang pertama kalinya dan menutupi rambutnya demi menghormati warga Aceh.

Saat di kota Banda Aceh, Tiphaine kemudian diajak bertemu dengan pria yang kini menjadi suaminya oleh temannya. Dari awalnya berteman, Tiphaine kemudian jatuh cinta dan memutuskan kembali bertemu.

"Saya dan suami saya ketemu pertama kali di Banda Aceh karena kami memiliki teman yang sama. Kami tidak kenal dari aplikasi apapun. Awalnya kami hanya berteman setelah beberapa bulan kami saling jatuh cinta dan memutuskan untuk bertemu lagi," ungkap Tiphaine.

Masuk Islam Sementara untuk belajar islam, Tiphaine mengakui tertarik dengan islam saat melihat suaminya dulu sering kali belajar islam. Dengan perlahan, ia kemudian mempelajari Islam dari suaminya yang kali itu masih temannya. "Setiap hari sy belajar sedikit demi sdkt ttg islam," tulis Tiphaine. Meski bukan pertama kalinya belajar Islam dan pernah belajar dari teman perancisnya. Namun Tiphaine mengaku ada yang berbeda saat dirinya mempelajari islam dari suaminya. "Dan waktu itu, sy merasa sgt berbeda dgn apa yg coba diajarkan oleh teman muslim perancis kepada sy. Karena yang mengajarkan sy orang yang sy cintai," tambahnya. Kini melalui akun tiktoknya, Tiphaine terlihat bahagia. Ia dan suaminya juga kerap berpergian dan mengumbar kebersamaan. (saz)