JAKARTA - Perkembangan terkini kasus Covid-19 per 14 April 2021 menunjukkan hasil yang menggembirakan. Jumlah kesembuhan sebanyak 1.431.892 kasus atau telah menembus angka 90,4% dibandingkan rata-rata dunia 80,4%.

Pasien terkonfirmasi positif sebanyak 5.656 kasus, dengan jumlah kasus aktif ada 108.384 kasus atau persentasenya 6,8% dibandingkan rata-rata dunia 17,4%. Pada kasus meninggal, sebanyak 42.906 kasus atau 2,7% dibandingkan rata-rata dunia sebesar 2,2%.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menyatakan, berdasarkan perkembangan per 11 April 2021, perkembangannya terbilang cukup baik dibandingkan perkembangan minggu sebelumnya. Karena di minggu ini pada penambahan kasus positif terjadi penurunan dan kasus kematian menurun. Pada penambahan kesembuhan memang menurun, namun ini dikarenakan jumlah penambahan kasus positif yang terus menurun.

"Saya ingin mengapresiasi ini. Karena penurunan kasus positif dan kematian, adalah hal yang harus terus kita pertahankan," katanya memberi keterangan pers perkembangan penanganan Covid-19 di Graha BNPB pada Kamis (15/4/2021) yang disiarkan kanal YouTube BNPB Indonesia.

Melihat penambahan kasus positif baru pada minggu ini terjadi penurunan sebesar 14,2%. Meski demikian, bagi 5 provinsi yang mengalami kenaikan kasus tertinggi harus memperhatikan. Diantaranya Jawa Tengah naik 620 (2.912 vs 3.532), Riau naik 412 kasus (1.096 vs 1.508), Sulawesi Selatan naik 368 kasus (458 vs 826), Jawa Barat naik 274 (5.759 vs 6.033) dan Sumatera Barat naik 214 (700 vs 914).

