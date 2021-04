JAKARTA - Spanduk kecil yang terpampang di sebuah jalanan, viral dalam dunia maya. Sebab, spanduk itu menawarkan atau mempromosikan jasa yang tak biasa yakni, jasa membangunkan orang sahur. Khususnya, bagi para wanita yang masih belum punya pasangan alias jomblowati.

Dalam spanduk tersebut, seorang pria bernama Khoirul Anam menawarkan jasa membangunkan sahur gratis bagi yang belum punya pasangan. Bahkan, pria tersebut turut serta mencantumkan sebuah nomor handphone di spanduk tersebut.

Baca Juga: Heboh! Ular Sanca Berukuran Besar Masuk ke Mesin Air Warga di Cipete

Khoirul Anam menawarkan jasa membangunkan sahur gratis selama bulan Ramadhan. Pria tersebut siap membangunkan dan menemani sahur via chat, telfon, ataupun video sejak pukul 02.00 dini hari. Berikut isi spanduk yang ditawarkan oleh Khoirul Anam :

Belum punya pasangan?? Bangun sahur kesiangan??

 Hubungi saya : Khoirul Anam

Jasa membangunkan sahur

Doorprize buka puasa bareng

Untuk berlangganan hubungi : 0856663897

Tidak dipungut biaya

Bisa via chat, via telfon, via video

Berlaku selama bulan Ramadhan

Puasa serasa tidak jomblo lagi hubungi KMS (Jasa Membangunkan Sahur) standby dari jam 2 malam dini hari sampai imsak.

Baca Juga: Viral, Air Minum PAM Jaya di Thamrin Dipakai untuk Keramas

Spanduk tersebut kemudian diviralkan di media sosial oleh pemilik akun Instagram tangerang24jam. Unggahan terkait spanduk tersebut turut mengundang komentar dari para netizen. Begini reaksi sejumlah netizen setelah melihat unggahan spanduk tersebut.

"Yg cewek ada gak min?," ujar pemilik akun Instagram @bckrz

"Mantap pahalanya banyak itu orang sumpah," kata pemilik akun Instagram @rangga_stwn95

"Hahahaha, kbykn yg blm punya pasangan laki laki," ujar inisial.saja

(saz)