JAKARTA - Mata warganet dibuat berkaca-kaca setelah menyaksikan sebuah video viral di Tiktok. Akun Tiktok @puput8880 mengunggah sebuah video kebersamaan keponakannya denga ayahnya sebelum meninggal.

“Anak ganteng anak pinter sayangnya aunty,’ tulis Puput dalam keterangan videonya, Jumat (8/4/2021).

Dalam video singkat itu, terlihat cuplikan kebersamaan seorang balita dengan ayahnya. Melakukan kegiatan ayah dan anak, seperti menggendong, tidur bersama, serta berjalan-jalan.

Tiba-tiba muncul cuplikan ketika sang ayah terbaring lemas di rumah sakit. Dilanjutkan dengan potongan video balita tersebut yang terlihat asik berbicara dengan sebuah buku yasin. Buku yasin yang ternyata milik ayahnya.

“Daddy its just great, but he lies,” tulis penggunggah dalam videonya.

Sembari melihat buku yasin, balita ini tak henti-hentinya menunjukan rasa rindunya kepada sang ayah. Dengan polosnya, Ia memuji dan mengajak bermain sang ayah yang telah tiada. Membuat siapapun yang melihatnya menjadi iba dan ikut bersedih.

“Ayah ganteng,”

“Ayah gendong (emotikon nagis),”

“Ayah dah ayah. Dahh,”

Sontak video berdurasi 34 detik ini menjadi topik perbincangan hangat warganet. Memicu beragam komentar terkait kelakuan polos balita itu, yang rindu akan kehadiran ayahnya.

Mayoritas warganet berkomentar memuji serta mendoakan segala hal baik bagi sang anak kedepannya. Turut juga mendoakan sang ibu, agar sehat dan kuat menjalani hidup tanpa kehadiran suaminya.

“Sehat terus ya mamah sama adeknya,” ujar akun @ekosaputra20.

“Kelak kamu akan jadi anak sukses dunia akhirat ya dek,” ucap akun @alfialfarizi1 mendoakan sang balita.

Tak hanya komentar mendoakan, warganet pun tertangkap juga menunjukan rasa sedihnya di dalam kolom komentar. Uniknya mereka menunjukan rasa sedihnya dengan berbagai bumbu dapur.

“Kacau bawang banget” ujar akun @brogamal. “Lebih perih dari bawang,” kata @dwinurfrebriianto menimpali. “Lebih perih dari luka kena garam,” ucap @rizal_fitroh tak mau kalah. Hingga berita ini dinaikan, video singkat itu telah disaksikan sebanyak 8.2 juta kali pada kanal Tiktok. Mendapatkan 1.2 juta suka dan 39 komentar serta disebarkan sebanyak 23.8 ribu kali ke berbagai medium. (Timothy Putra Noya)