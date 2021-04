JAKARTA - Sebagai Wanita TNI harus mau beradaptasi dengan perkembangan zaman. Seorang Wanita TNI harus selalu update dalam setiap perkembangan yang terjadi baik dalam hal kedinasan maupun dalam hal melaksanakan tanggung jawab sebagai seorang ibu rumah tangga.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Dharma Pertiwi Ny. Nanny Hadi Tjahjanto selaku ibu Raksa Tri Anggana Tantri atau ibu Asuh Wanita TNI pada acara Diskusi Panel Wanita TNI Tahun 2021, bertempat di Gedung Puri Ardhya Garini Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (7/4/2021).

Ketua Umum Dharma Pertiwi mengatakan bahwa diskusi panel Wanita TNI merupakan salah satu rangkaian kegiatan Apel Bersama Wanita TNI Tahun 2021 dalam upaya berbagi pengetahuan dan informasi.

“Kepada Wanita TNI dimanapun berada dan bertugas untuk meneladani sikap mental Kartini. Sebagai Kartini di era milenial, para Wanita TNI tentunya harus memiliki karakter sebagai pribadi yang connected, artinya menjadi wanita yang melek teknologi dan media sosial, memiliki gaya berpikir kreatif dan percaya diri,” harap Ny. Nanny Hadi Tjahjanto.

Menurutnya, kegiatan Apel Bersama Wanita TNI yang rutin diselenggarakan setiap tahunnya mempunyai tujuan untuk memelihara semangat juang, jiwa korsa dan soliditas guna meningkatkan kebanggaan serta motivasi dalam pengabdian kepada TNI, Bangsa dan Negara. “Apel Bersama Wanita TNI juga merupakan bentuk kegiatan pembinaan tradisi yang mengandung makna sejarah perjuangan wanita di Indonesia tidak pernah padam,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ny. Nanny Hadi Tjahjanto menyampaikan salam dan pesan dari Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., semoga Wanita TNI semakin profesional dan mampu tampil sebagai prajurit sejati kebanggaan TNI serta menjadi teladan dalam kehidupan keluarga, organisasi, masyarakat, bangsa dan negara.

Kegiatan diskusi panel tersebut diikuti oleh 50 peserta secara tatap muka dan 180 peserta secara daring yang tersebar di 12 kota besar di Indonesia, antara lain Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Bali, Kalimantan Timur, Manado, Makassar, Ambon dan Jayapura.

Pada diskusi panel ini menghadirkan dua panelis, yakni Ketua Bidang Data dan IT Satgas Penanganan Covid-19 Ibu Dewi Nur Aisyah, SKM., MSc., DIC.,PhD dengan topik “Peranan seorang Prajurit Wanita TNI berhasil menyentuh Aspek-Aspek Historis, Kultur Budaya, Sosial dan Politik yang berlaku di dalam Negara Indonesia”. Sementara panelis kedua adalah Ketua Kelompok Staf Medis Kesehatan Jiwa RSUP Fatmawati dr. Dian Pitawati, SpKJ dengan topik “Menjaga Kesehatan Jiwa wanita Di Masa Pandemi Covid-19”. Bertindak sebagai moderator pada diskusi panel tersebut adalah News Anchor, Master of Ceremony and Moderator saudara Reinhard Reidolf Sirait.

Turut hadir pada acara tersebut, Ibu Asuh Kowad Ny. Hetty Andika Perkasa sebagai Ibu Raksa Karini Sri Sena, Ibu Asuh Kowal Ny. Veronica Yudo Margono sebagai Ibu Catra Ratnangggadhi, Ibu Asuh Wara Ny. Inong Fadjar Prasetyo sebagai Ibu Winayadhati Kanya Sena, Ketua Harian Dharma Pertiwi Ny. Keke Bambang Suswantono dan Ketua Harian IKKT PWA Ny. Atie Ganip Warsito.