JAKARTA - Kepala Staf Angkaran Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa menerima kunjungan mantan Wakil Presiden ke-6 sekaligus KSAD ke-15 Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad) Jakarta Pusat. Dalam kunjungannya, Try tak sendiri, dia ditemani oleh AM Hendropriyono.

Sebelum berbincang santai di ruang kerja Jenderal Andika, Try diajak berkeliling Mabesad yang kondisinya tampak lebih segar pascarenovasi. Berbeda jauh saat Try masih menjabat sebagai orang nomor satu di TNI AD.

Saat berkeliling, Andika sinuk menjelaskan fungsi dan ruangan apa saja yang kini ada di Mabesad. Menanggapi itu, eks Panglima ABRI itu merasa takjub dan menanggap perubahan ini sebagai hal yang positif.

"Jadi Pak, inilah sekarang hehe," kata Andika yang ditimpali oleh Try, "Wah cantik sekali," dikutip dari video yang diunggah oleh TNI AD, Rabu (7/4/2021).

Setelah puas berkeliling, keduanya langsung berbincang santai di ruang kerja KSAD. Momen cair dengan sedikit tertawa kecil antara senior dan junior itu terekam jelas dari video.

Try menghaturkan terima kasihnya kepada Andika dan jajaran yang telah menerimanya dalam kunjungan kali ini. Dia berharap, ke depannya fisik dan mental para prajurit TNI AD semakin meningkat.

"Saya ucapkan terima kasih atas pertemuan pagi hari ini, saya ucapkan penghargaan, terus menerus ada peningkatan-peningkatan, dan saya harapkan Angkatan Darat akan lebih meningkat baik fisik maupun mental khususnya kewaspadaan nasional,” ujar Try Sutrisno.

Andika Perkasa, merasa terhormat karena bukan hanya kunjungan, baginya hal adalah sebuah bentuk perhatian dari senior. Bukan hanya untuk dirinya tetapi bagi seluruh TNI AD.

