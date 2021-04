JAKARTA - Sederet peristiwa menjadi catatan sejarah pada 5 April. Seperti pelaksanaan festival Qingmin umat Tionghoa hingga pelaksanaan Pemilu serentak 2004.

Okezone kembali mengenang peristiwa yang terjadi pada 5 April yang dikutip berdasarkan sumber Wikipedia, berikut ulasannya:

1. 703 - Festival Qingming Etnis Tionghoa

Festival Qingmin merupakan sebuah ritual tahunan etnis Tionghoa untuk ibadah dan ziarah kubur sesuai ajaran Kong hu chu. Festival ini umumnya dilaksanakan pada 4 atau 5 April pada tahun kabisat.

Secara astronomi dalam terminologi matahari, Festival Qingming dilaksanakan pada hari pertama dari 5 terminologi Matahari, yang juga dinamai Qingming. Nama yang menandakan waktu untuk orang pergi keluar dan menikmati hijaunya musim semi

2. 1955 - Mundurnya Winston Churchill dari Perdana Menteri Britania Raya

Sir Winston Leonard Spencer Churchill lahir di Oxfordshire, Inggris, 30 November 1874. Winston adalah tokoh politik dan pengarang dari Inggris yang paling dikenal sebagai Perdana Menteri Britania Raya sewaktu perang dunia kedua.

Peranannya sebagai ahli strategi, orator, diplomat dan politisi terkemuka menjadikan Churchill salah satu dari tokoh paling berpengaruh di sejarah dunia.

Pada tahun 1953, Churchil dianugerahkan penghargaan nobel di bidang literarur karena sumbangan yang ia berikan dalam buku-buku karangannya mengenai bahasa inggris dan sejarah dunia. Tak lama kemudian ia mundur dari jabatannya karena alasan kesehatan.

3. 1973 - Pierre Messmer Jadi Perdana Menteri Perancis

Pierre Auguste Joseph Messmer ialah seorang politikus berkebangsaan Prancis, yang menjabat sebagai perdana menteri antara tahun 1972-1974 pada masa pemerintahan Georges Jean Raymond Pompidou. Messmer yang beraliran Gaullis ini adalah anggota legiun asing Prancis.

Setelah kematian Georges Pompidou pada tahun 1974, para pendukung Messmer mendorongnya untuk mencalonkan diri sebagai presiden, dan disetujui asalkan Jacques Chaban-Delmas, Valéry Giscard d'Estaing, dan Edgar Faure mengundurkan diri.

Namun, kemudian Messmer mengundurkan diri, dan jabatan presiden akhirnya dipegang oleh Valery Giscard d'Estaing.

4. 1981- Film Boneka Si Unyil Tayang di TVRI

Si Unyil adalah film seri televisi Indonesia produksi PPFN yang mengudara setiap hari Minggu pagi di stasiun TVRI dimulai pada tanggal 5 April 1981 sampai 1993.

Minggu pagi di stasiun RCTI dimulai pada tanggal 21 April 2002 hingga awal 2003 dan berpindah ke TPI pada medio 2003 hingga akhir 2003 setiap Minggu pukul 16.30 WIB sebelum program berita Lintas 5. Si Unyil ini diciptakan oleh Drs. Suyadi.

5. 2004 - Pemilu 2004

Pemilu DPR, DPD, dan DPRD diselenggarakan secara serentak pada tanggal 5 April 2004 untuk memilih 550 anggota DPR, 128 DPD serta DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia periode 2004-2009.

6. 2010 - UN SD MU Tahun Ajaran 2009/2010

Ujian Nasional UN adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan, Depdiknas di Indonesia.

Hal itu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 menyatakan bahwa dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional dilakukan evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Lebih lanjut dinyatakan bahwa evaluasi dilakukan oleh lembaga yang mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan dan proses pemantauan evaluasi tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan.

Proses pemantauan evaluasi tersebut dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan pada akhirnya akan dapat membenahi mutu pendidikan. Pembenahan mutu pendidikan dimulai dengan penentuan standar.

7. Kurt Donald Cobain Meninggal Dunia

Kurt lahir di Aberdeen, 20 Februari 1967 – meninggal di Seattle, 5 April 1994 pada umur 27 tahun. Ia adalah penyanyi, penulis lagu dan gitaris dalam band grunge dari Seattle, Nirvana.

Pada 1991, melejitnya lagu Nirvana, Smells Like Teen Spirit, menandai bermulanya perubahan besar dalam musik pop, dari jenis musik yang populer pada tahun 1980-an seperti glam metal, arena rock, dan dance-pop menjadi grunge dan rock alternatif. Selain itu, Cobain juga menulis lagu-lagu Nirvana antara lain About a Girl, Come as You Are, In Bloom, Lithium, Heart-Shaped Box, All Apologies, dan Rape Me.