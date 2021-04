JAKARTA - Pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim memastikan membuka opsi pembelajaran tatap muka di sekolah pada bulan Juli 2021 mendatang meski saat ini masih pandemi Covid-19.

Lalu, kapan vaksinasi Covid-19 untuk pelajar bisa dilakukan? Pasalnya, hingga saat ini vaksinasi Covid-19 baru dilaksanakan untuk kelompok usia 18 hingga lansia.

Padahal, vaksinasi menjadi salah satu upaya mengatasi pandemi juga untuk menurunkan kesakitan dan kematian, dan mendorong terbentuknya kekebalan kelompok.

Bahkan, beberapa vaksin buatan Amerika Serikat yakni Pfizer juga telah mengumumkan uji klinisnya dimana aman dan efektif untuk anak usia 12-15 tahun. Kemudian vaksin Moderna juga dari uji klinisnya efektif untuk anak usia 6 bulan sampai 11 tahun.

Baca juga: Apakah Ibu Hamil dan Menyusui Bisa Divaksin Covid-19?

Demikian juga vaksin AstraZeneca yang saat ini juga digunakan oleh Indonesia akan segera melakukan uji klinis untuk anak usia 6 sampai 17 tahun.

Baca juga: Update Vaksinasi 3 April: 8.439.183 Orang Disuntik Dosis 1 & 3.879.654 Dosis 2

Merespon hal ini, Juru Bicara Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi menegaskan bahwa pemerintah masih menunggu rekomendasi dari World Health Organization (WHO) dan juga Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE).

“Kita menunggu rekomendasi WHO maupun SAGE tentang vaksinasi pada anak dan vaksin apa saja yang bisa digunakan ya,” ungkap Nadia dalam keterangannya, Sabtu (3/4/2021).

Nadia pun menegaskan saat ini prioritas utama adalah menuntaskan vaksinasi bagi guru dan tenaga pendidik. “Sambil menunggu kepastian rekomendasi tersebut, kita tuntaskan dulu vaksinasi guru dan tenaga pendidik,” tegasnya.

(fkh)