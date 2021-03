JAKARTA - Jefri Setiawan lahir di Kendal, Jawa Tengah, 2 Maret 2006. Ia tercatat sebagai siswa SMP Negeri 2 Kendal. Ia seorang pianis cilik yang berhasil memecahkan rekor dengan bermain piano selama 3 jam 45 menit dan berhasil memainkan 150 lagu dengan mata tertutup, yang digelar di Universitas Yarsi, Jakarta Rabu 24 Maret 2021.

“Anak saya sudah mempersiapkan tiga bulan sebelumnya. Menghafal sebanyak 150 lagu dengan bermain piano sambil menutup mata butuh kosentrasi ekstra,” ujar Joko Manis, ayah Jefri Setiawan dalam rilis tertulis, Sabtu (27/3/2021).

Sebelumnya , Jefri berhasil memegang rekor dunia Memorizing 100 songs while playing piano in blindfolded for 3 hours nonstop at Akademie fur Kunste (ASK), Potsdamerstr 199, Berlin Germany 24th Oktober 2018.

"Selama kurang lebih 2 tahun belum ada orang di dunia yang mampu memecahkan rekor dunianya," katanya.

Setelah proses panjang lima bulan, akhirnya pada tanggal 1 Pebruari 2021, pihak pencatatan dunia European Records Book dan America Book of Records menyetujui atau approval letter untuk acara pemecahan world record "Memorizing 150 songs while playing piano in blindfolded for 5 hours nonstop at YARSI University Jakarta Indonesia, on 24th Maret 2021".

Untuk mendapatkan Approval Letter European Records Book dan America Book of Records, Jefri harus menunjukkan beberapa bukti dan persyaratan seperti bukti sebagai pemegang rekor dunia Memorizing 100 songs while playing piano in blindfolded for 3 hours nonstop, at Akademie fur Kunste (ASK), Potsdamerstr 199, Berlin Germany 24th Oktober 2018.

Jefri bisa menunjukkan bukti dengan membuka (http://www.recordholdersrepublic.co.uk/search-world-record-holders.aspx search Jefri Setiawan) nanti akan muncul Jefri sebagai pemegang rekor dunia.

Tempat acaranya yang mempunyai Grand Piano, audio prima, lokasi yang strategis dan dukungan penuh dari Prof Fasli Jalal, maka tempat Universitas YARSI Jl. Letjen Suprapto Cempaka Puti, Jakarta Pusat terpilih untuk mengadakan acara, pada 24 Maret 2021 pukul 13.00-19.00 WIB.

Saat acara berlangsung harus ada pejabat negara yang menghadiri. Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat hadir memberikan dukungan. Selain itu, Gubenur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan juga hadir untuk memberikan dukungan kepada Jefri.

Mendatangkan saksi independen, Pianis Internasional Doktor Edith Widayani, orang pertama di Indonesia yang mendapatkan gelar doktor Seni Musik di Eastman, bersedia menjadi saksi. Kemudian, Dominic Brian, Pemegang rekor dunia Guinness World Records juga bersedia menjadi saksi di acara tersebut.

Sehubungan dengan acara tersebut akan di publikasikan di Eropa, dan America dan untuk mengharumkan Ibu Pertiwi, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat memberikan dukungannya.

"Wakil Ketua MPR RI saat audensi secara virtual dengan Jefri pada tanggal 28 Januari 2021 menyampaikan bahwa prestasi Jefri sangat membanggakan Bangsa untuk itu Negara harus menjaga dan mendukung karena telah mengharumkan Ibu Pertiwi di tingkat Internasional," katanya.

Anggota DPR Fadholi memastikan akan mendukung dan memperjuangkan agar Jefri setelah berhasil memecahkan rekor dunia. Dia pun mendorong negara bisa memberikan fasilitas pembinaan dan beasiswa SMA termasuk biaya hidup sampai kuliah masuk perguruan tinggi.

"Saya juga berharap dukungan dari Bupati Kendal Bapak Dico M Ganinduto dan Gubenur Jawa Tengah Bapak H.Ganjar Pranowo untuk kesuksesan acara tersebut. Acara tersebut sebenarnya, tidak semata-mata untuk Jefri Setiawan, tapi juga membawa nama Kabupaten Kendal dan Provinsi Jawa Tengah,"-ucapnya.

Sementara itu, Anies Baswedan menyampaikan bangga atas prestasi Jefri yang mendunia dan mendukung perjuangan Jefri untuk mengharumkan Ibu Pertiwi.

"Jefri sangat senang dan berterimakasih atas dukungan Bapak Gubenur DKI Jakarta," tukasnya.

