JAKARTA - By the way, jangan heran kalau akhir-akhir ini anda melihat petugas Pol PP kejar-kejaran dengan pengamen ondel-ondel. Itu bukan karena pengamen ondel-ondel pedagang kaki lima yang sedang menyamar. Tapi, Pemprov DKI sudah sudah melarang ondel-ondel main di jalanan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP DKI Arifin mengatakan kebijakan itu diambil berdasarkan keluhan masyarakat yang merasa terganggu dengan pihak-pihak yang menggunakan ondel-ondel untuk mengamen. Bahkan, kata Arifin, yang dilakukan bukan lah mengamen, tetapi lebih kepada mengemis.

“Ini sebenarnya tidak terlihat kesannya mengamen, tapi malah munculnya seperti mengemis menggunakan ikon ondel-ondel, keliling-keliling. Kan ondel-ondelnya didorong, dua orang yang lainnya meminta-minta. Tidak ada yang dimunculkan dalam bentuk seni yang mungkin bisa dinikmati oleh masyarakat,” kata dia saat dikonfirmasi wartawan pada Rabu, 24 Maret 2021.

Banyak yang mendukung kebijakan Pemprov, tapi tak sedikit yang gemas. Yang mendukung bilang, ondel-ondel ikon luhur betawi, dipakai ngamen tentu menghilangkan wibawanya. Yang gemes alias tidak sepakat kebijakan Pemprov DKI punya pendapat, larangan tak senada dengan semangat ondel-ondel merakyat di ibu kota.

Perdebatan klasik kembali muncul, antara menjadikan ondel-ondel barang mewah, atau jadi sampah karena terlalu bercecer di jalanan ibu kota. Singkatnya, Seni Tinggi versus Seni Rendah. Kelas Borjuasi vs Rakyat.

Perdebatan soal ondel-ondel ini akan diangkat dalam episode iNews Room hari ini. Selain itu, akan ada update tragedi kebakaran di Matraman Jakarta Timur, yang menewaskan 10 warga. Juga ada update siswi SMU di Bengkulu, yang kabarnya menipu banyak pejabat hingga miliaran rupiah untuk investasi bodong. Bagaimana ia beraksi sampai pejabat pun kena bius tipu muslihatnya?

iNews Room akan mengupas habis, bersama Host Latief Siregar hari ini mulai pukul 18.00 wib secara langsung di stasiun televisi berita milik MNC Group, iNews. Anda yang memiliki mobilitas dan tidak sempat menyimak di depan layar kaca, dapat mengikuti program ini melalui laman www.rctiplus.com dan aplikasi RCTI+, unduh segera di Google Play Store dan Apple App Store.

(qlh)