Kasus Covid-19 Bertambah 4.396, DKI Jakarta Jadi Penyumbang Terbanyak

Erha Aprili Ramadhoni, Okezone · Minggu 21 Maret 2021 17:55 WIB
https: img.okezone.com content 2021 03 21 337 2381561 kasus-covid-19-bertambah-4-396-dki-jakarta-jadi-penyumbang-terbanyak-JezpwiIHPu.jpg Petugas Puskesmas Pasar Minggu menggelar tes swab terhadap masyarakat. (Ilustrasi/Dok Okezone/Heru Haryono)
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JAKARTA - Pemerintah melaporkan kasus positif virus corona (Covid-19) bertambah 4.396 pada Minggu (21/3/2021) hingga pukul 12.00 WIB. Jumlah kasus positif ini tersebar di hampir seluruh provinsi.

Berdasarkan data yang dipublikasikan Satgas Penanganan Covid-19, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan kasus positif terbanyak pada hari ini. Posisi berikutnya adalah Jawa Barat. Berikut daftar lengkap sebaran kasus positif Covid-19 pada hari ini :

1 DKI JAKARTA 1.638

2 JAWA BARAT 517

3 JAWA TIMUR 292

4 KALIMANTAN SELATAN 228

5 KALIMANTAN TIMUR 218

6 BANTEN 211

7 KALIMANTAN TENGAH 201

8 BALI 186

9 JAWA TENGAH 102

10 BANGKA BELITUNG 95

11 DI YOGYAKARTA 95

12 SUMATERA BARAT 87

13 LAMPUNG 58

14 SUMATERA SELATAN 54

15 SUMATERA UTARA 53

16 RIAU 49

17 SULAWESI SELATAN 49

18 KALIMANTAN BARAT 39

19 NUSA TENGGARA TIMUR 37

20 PAPUA BARAT 37

21 NUSA TENGGARA BARAT 33

22 JAMBI 22

23 KALIMANTAN UTARA 21

24 SULAWESI TENGAH 21

25 SULAWESI TENGGARA 17

26 BENGKULU 13

27 KEPULAUAN RIAU 5

28 PAPUA 5

29 SULAWESI UTARA 4

30 MALUKU 4

31 SULAWESI BARAT 3

32 GORONTALO 2

33 ACEH 0

34 MALUKU UTARA 0

Baca Juga : Update Corona 21 Maret 2021 : Positif 1.460.184 Orang, 1.290.790 Sembuh & 39.550 Meninggal

Sementara itu, dengan penambahan kasus hari ini, total kasus positif Covid-19 di Indonesia menjadi 1.460.184.

Kasus sembuh pada hari ini juga bertambah sebanyak 6.065. Dengan penambahan ini, sebanyak 1.290.790 orang dinyatakan telah sembuh dari corona.

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Kasus kematian pada hari ini tercatat 103 orang. Hingga saat ini, sebanyak 39.550 orang meninggal terkait Covid-19.

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