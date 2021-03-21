JAKARTA - Pemerintah melaporkan kasus positif virus corona (Covid-19) bertambah 4.396 pada Minggu (21/3/2021) hingga pukul 12.00 WIB. Jumlah kasus positif ini tersebar di hampir seluruh provinsi.
Berdasarkan data yang dipublikasikan Satgas Penanganan Covid-19, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan kasus positif terbanyak pada hari ini. Posisi berikutnya adalah Jawa Barat. Berikut daftar lengkap sebaran kasus positif Covid-19 pada hari ini :
1 DKI JAKARTA 1.638
2 JAWA BARAT 517
3 JAWA TIMUR 292
4 KALIMANTAN SELATAN 228
5 KALIMANTAN TIMUR 218
6 BANTEN 211
7 KALIMANTAN TENGAH 201
8 BALI 186
9 JAWA TENGAH 102
10 BANGKA BELITUNG 95
11 DI YOGYAKARTA 95
12 SUMATERA BARAT 87
13 LAMPUNG 58
14 SUMATERA SELATAN 54
15 SUMATERA UTARA 53
16 RIAU 49
17 SULAWESI SELATAN 49
18 KALIMANTAN BARAT 39
19 NUSA TENGGARA TIMUR 37
20 PAPUA BARAT 37
21 NUSA TENGGARA BARAT 33
22 JAMBI 22
23 KALIMANTAN UTARA 21
24 SULAWESI TENGAH 21
25 SULAWESI TENGGARA 17
26 BENGKULU 13
27 KEPULAUAN RIAU 5
28 PAPUA 5
29 SULAWESI UTARA 4
30 MALUKU 4
31 SULAWESI BARAT 3
32 GORONTALO 2
33 ACEH 0
34 MALUKU UTARA 0
Baca Juga : Update Corona 21 Maret 2021 : Positif 1.460.184 Orang, 1.290.790 Sembuh & 39.550 Meninggal