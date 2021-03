JAKARTA - Kasus prostitusi di tengah pandemi kembali menyita perhatian. Artis Cynthiara Alona ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan prostitusi online karena dia mengetahui langsung adanya praktik prostitusi di hotelnya. Polisi memiliki sejumlah alat bukti yang digunakan untuk menjadikannya sebagai tersangka.

Dalam kesempatan itu, polisi juga mengungkap alasan mengapa perempuan berusia 35 tahun itu menjadikan hotelnya sebagai tempat prostitusi.

"Pengakuannya di masa COVID-19 ini memang hunian hotel cukup sepi, sehingga ada peluang biar biaya operasional bisa berjalan. Inilah yang terjadi ini yang dia lakukan," jelas Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, dalam rilis yang digelar pada Jumat (19/3).

Selain itu publik juga digemparkan dengan video asusila sepasang kekasih di sebuah hotel di Bogor, Jawa Barat. Mengais pundi-pundi dari bisnis prostitusi menjadi motif utama pemeran video asusila tersebut akan dibahas dalam dialog iNews Sore hari ini.

Informasi pesawat Trigana Air yang tergelincir keluar dari lintasan juga akan hadir di iNews Sore. Setelah mendeteksi adanya kerusakan mesin, Pilot Trigana Air memutuskan untuk kembali ke Bandara Halim. Namun nahas, pesawat justru tergelincir saat mendarat. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan yang saat ini dalam penanganan petugas.

iNews Sore juga hadirkan informasi persiapan kepulangan tim All England Indonesia. Setelah dipaksa mundur dan menelan kekecewaan mendalam, Manajer Tim All England Ricky Soebagja menegaskan timnya akan pulang Minggu besok. Sedianya, Tim All aengland akan tiba di Indonesia, Senin mendatang.

Dipandu Bernadheta Ginting dan Wilson Purba, selengkapnya di iNews Sore hari ini mulai pukul 16.00 wib secara langsung hanya di televisi berita milik MNC Group, iNews.

