JAKARTA - Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) akan menyelidiki penyebab tergelincirnya pesawat kargo Trigana Air di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, pada Sabtu (20/3/2021) siang.

"Nanti KNKT yang akan melakukan pemeriksaan," kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Adita Irawati kepada Okezone.

Adita menuturkan pesawat Trigana Air tergelincir saat melakukan pendaratan hingga keluar dari landasan pacu. Tak ada korban jiwa dalam insiden ini.

"Pesawat ini mengangkut kargo dan tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini," jelasnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pesawat Trigana Air PK-YSF mulanya sudah take off dari Bandara Halim. Tak lama kemudian, pilot mengontak petugas menara meminta kembali ke bandara (return to base). Saat landing di Halim, pesawat tergelincir hinga keluar dari runway.

(kha)