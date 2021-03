JAKARTA - Seorang muazin di Desa Kalipait, Tegaldlimo, Banyuwangi, Jawa Timur, viral di media sosial (medsos). Sosok muazin bernama Pak Mad itu memiliki suara yang merdu saat mengumandangkan azan.

Tak hanya itu, gangguan penglihatan yang mendera matanya membuatnya tak dapat melihat. Ia telah kehilangan penglihatannya dalam 5 tahun terakhir. Meski begitu, Pak Mad tetap "menunaikan" tugasnya menjadi muazin di Masjid Baitul Muttaqin.

Hal itu sebagaimana di-posting akun Twitter @Ayung_N. Posting-annya itu disertai video saat Pak Mad yang telah uzur tengah azan.

Dalam video itu, tampak Pak Mad berdiri sambil memegang dinding masjid. Di tengah keterbatasan fisiknya, ia masih dapat mengumandangkan azan dengan merdu.

"Namanya Pak Mad. Muadzin di Masjid Baitul Muttaqin, Desa Kalipait, Tegaldlimo, Banyuwangi. Suaranya, masyaallah, merdu. Yg lebih luar biasanya, selama 5 tahun terakhir, ia kehilangan penglihatannya. Tapi, tak menyurutkan langkahnya tuk ke masjid. Kami yg muda & sehat jd malu," kicau @Ayung_N, sebagaimana dilihat pada Kamis (18/3/2021).

Hingga artikel ini ditulis, postingan itu sudah di-retweet sekira 2.553 kali dan mendapat 9.570 likes dari netizen.

Baca Juga : Viral, Bentrokan Warga Saling Lempar Bom Molotov di Pasar Minggu

Netizen banyak yang kagum dengan Pak Mad serta mendoakannya agar sehat selalu. "Subhanallah...Sehat sehat mbah," cuit akun @indWUrajaya.

Baca Juga : Mural di Jembatan Kedungkandang Diedit Warganet: Nissa Sabiyan I Love You So Much

(erh)