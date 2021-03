JAKARTA - MNC Peduli menggelar kegiatan donor darah dengan mengusung tema "Let's Share The Love With Your Blood." Bertempat di Gedung iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta, Kamis (18/3/2021), donor darah kali ini merupakan yang pertama kalinya dilaksanakan setelah satu tahun vakum lantaran pandemi virus corona (Covid-19).

Ketua MNC Peduli Jessica Tanoesoedibjo menuturkan, donor darah merupakan kegiatan rutin yang dilakukan MNC Peduli kepada karyawannya. Dia menjelaskan, pihaknya menggaet Palang Merah Indonesia (PMI) Depok untuk menyukseskan acara ini.

"Hari ini MNC Peduli bersama unit bisnis MNC Group menyelenggarakan aksi donor darah bersama PMI Depok. Ini merupakan event yang kita lakukan secara reguler. Namun karena adanya pandemi jadi selama satu tahun belakangan belum melaksanakan acara ini lagi," ucapnya di lokasi.

Melalui kegiatan ini diharapkan karyawan MNC Group termotivasi agar berkontribusi kepada masyarakat yang membutuhkan. Menurut dia, berdasarkan data yang disampaikan PMI Depok, stok kantong darah yang dimiliki berkurang drastis, sekitar 50 hingga 60 persen.

"Dalam masa pandemi ini yang kita ketahui, data dari PMI stok darah berkurang 50 sampai 60 persen. Jadi memang ada kebutuhan dan tetap meningkat, tetapi organg yang berpartisipasi itu berkurang secara drastis mungkin ada rasa takut ya. Kita dari MNC peduli berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat," ucapnya.

Diharapkan dari kegiatan, sebanyak 150 kantong darah bisa terkumpul. Dia menjelaskan, pihak MNC Peduli menerapkan protokol kesehatan yang ketat dalam kegiatan kali ini, salah satunya yaitu menyemprotkan disinfektan di ruangan sebelum kegiatan berlangsung.

Baca Juga : MNC Peduli Beli Penyuluhan Gizi untuk Warga Bantargebang Bekasi

"Target kita hari ini 150 kantong darah dan setelah registrasi sudah mencapai 150 kita tutup. Pada saat ini kita melaksanakan donor darah dengan memperhatikan protokol kesehatan yang lebih ketat ya," tuturnya.

Di kesempatan yang sama, staf Pelestari Donor Darah Sukarela PMI Depok Achmad Febriyadi menghaturkan terima kasih atas kerja sama yang terjalin antara pihaknya dengan MNC Peduli. Menurutnya, hal ini amat membantu PMI Depok dalam mengisi kekurangan stok kantong darah. "Terima kasih MNC Peduli, alhamdulillah ya, karena kita setahun vakum, biasanya kita tiga bulan sekali di sini. Alhamdulillah tahun 2021 kita sudah mulai lagi. Untuk ketersediaan darah sangat menurun drastis ya, kita sebulan itu 2.500 kantong sampai 2.700. Pas pandemi ini kita mentok-mentok itu di 2.200 kantong," ucapnya. Achmad mengatakan, nantinya kantong darah yang sudah terkumpul akan dibawa terlebih dahulu ke PMI Kota Depok untuk dicek kembali kondisinya. Setelah melalui proses pengecekan, darah-darah tersebut kemudian diletakkan di dalam daftar darah siap pakai. Baca Juga : Hari Perawat Nasional, MNC Peduli Beri Bantuan di RSPI Sulianti Saroso "Dari kegiatan ini kita bawa ke PMI Depok dan akan diuji saring, dari empat virus, seperti misalnya HIV dan sipilis. Nanti kalau darahnya selesai tinggal kita masukan ke list darah siap pakai. Setelahnya kita tunggu permintaan dari rumah sakit yang membutuhkan," tuturnya.