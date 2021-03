JAKARTA - Kementerian Kesehatan menargetkan untuk melakukan vaksinasi Covid-19 kepada 173.160 orang calon jamaah haji pada tahun ini. Angka tersebut merupakan calon jamaah haji yang sudah melunasi biaya perjalanan ibadahnya pada 2020 yang lalu.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kesehatan Oscar Primadi mengatakan, dari 173.160 calon jamaah haji yang dijadwalkan akan berangkat pada tahun ini, 57.630 orang di antaranya merupakan usia lanjut atau berumur 60 tahun lebih. Sedangkan sisanya yakni 115.530 merupakan kelompok usia di bawah 60 tahun.

"Berikut jumlah sasaran vaksinasi. Jumlah sasaran vaksinasi jamaah haji yang sudah melunasi biaya perjalanan ibadah haji tahun 2020 sebagai berikut," ujarnya dalam acara Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VIII DPR-RI, Senin (15/3/2021).

Untuk kelompok usia lanjut atau 60 tahun ke atas saat ini sudah mulai dilakukan vaksinasi. Ditargetkan vaksinasi untuk calon jamaah haji dengan usia lanjut ini bisa selesai pada April mendatang.

"Pertama adalah dengan kelompok lanjut usia adalah 57.630 jamaah yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Karena pemberiannya dua dosis maka kelompok ini pemberiannya akan dilaksanakan Maret sampai April," jelasnya.

Sedangkan, untuk calon jamaah haji non lansia baru akan dilakukan penyuntikan dosis pertama vaksin covid pada April mendatang. Sehingga ditargetkan untuk kelompok jamaah haji dengan kelompok non lansia ini bisa rampung pada Mei nanti.

"Sedangkan jumlah jamaah haji non lansia 115.530 jamaah. akan diselesaikan pada April hingga Mei nanti. Kedua data target tersebut sudah kita masukan ke sistem vaksinasi nasional. Jadi by name, by address dengan NIK sudah kita input ke dalam database," tutup Oscar.