JAKARTA - Jagat media sosial kembali dihebohkan dengan video “sultan” yang ada di Indonesia. Setelah kemarin dihebohkan oleh tabungan brankas milik Sisca Kohl, kali ini giliran Karine Lysee yang menjadi buah bibir publik.

(Baca juga: Mengintip Latihan Keras Pasukan Elite TNI AU, Kamp Tahanan hingga Makan Ular)

Lewat akun tiktok pribadinya @karinelysee, ia mengunggah sebuah video singkat yang dengan judul “What should we eat? (apa yang harus kita makan?)”. Video viral ini berisikan dirinya yang tengah dilanda rasa bosan, sehingga memutuskan untuk berbelanja di rumahnya sendiri.

“Me getting bored and remembering I have a supermarket at home. (Aku sedang bosan dan teringat bahwa aku memiliki supermarket di rumah),” tulis Karine dalam unggahan tiktoknya pada (28/2/2021).

Dalam video itu, terlihat Karine mengenakan piyama biru dongker dengan motif poldakot. Ia berjalan menjelajahi rumahnya, melewati beberapa tempat hingga ia memasuki sebuah gudang. Ia melewati gudang yang berisikan banyak kardus, sebelum akhirnya masuk melalui pintu kaca layaknya supermarket.

(Baca juga: Viral Pria Pukul Bocah Gara-Gara Terkena Sarung)

Setelah masuk, warganet disuguhkan dengan pemandangan umum yang biasa ditemukan di supermarket. Terdapat beragam makanan ringan, makanan instan, minuman bersoda hingga minuman beralkohol. Karine pun nampak membawa sebuah troli dan memasukan makanan dan minuman yang Ia inginkan.

Beragam komentar pun dilontarkan warganet yang terpukau dengan video yang diunggah Karine. Salah satunya adalah akun dengan nama @jankylrortiz yang mengatakan kalau hidup Karine adalah mimpi semua orang.

‘I mean, you’re living everyone else’s dream (maksudku, hidup mu adalah mimpi seuma orang),” tulisnya dalam kolom komentar.

Selain terpukau, ada juga warganet yang membalas unggahan Karine dengan sebuah candaan. Akun @1u_15 membuat lelucon tentang dirinya yang berbeda dengan Karine. Jika Karine punya supermarket, maka Ia punya kasur yang akan menemaninya ketika dirinya bosa “Me getting bored remembering I have bed. Lets sleep (Aku merasa bosan, teringat bahwa aku mempunyai kasur. Ayo Tidur),” komentarnya. Hingga saat ini (15/3/2021), video Karine telah ditonton sebanyak 3.8 juta kali di aplikasi Tiktok. Mendapat sekitar 458 ribu likes, 3935 komentar dan 3575 share pada akun pribadinya. (Timothy Putra Noya)