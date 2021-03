JAKARTA - Mantan Ketua MPR Amien Rais mengkritik Mahfud MD dengan nyiyiran The Wrong Man For The Wrong Job. Tudingan, hal itu lantaran adanya perubahan sikap Mahfud ketika menjabat Menko Polhukam.

Mengenai nyiyiran Amien Rais, Mahfud MD menanggapi dengan santai. Menurutnya, tak ada yang perlu ditanggapi dari pernyataan tersebut.

"E...ee....eee.., tidak apa-apa, itu tidak perlu ditanggapi," kata Mahfud di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (15/3/2021).

Mahfud menyebut, jika memang berubah, hal itu hanyalah urusan dari seorang pribadi Amien Rais. "Orang berubah tidak berubah kan urusan Pak Amien Rais," ujar Mahfud.

Politikus senior Amien Rais menyinggung Menkopolhukam Mahfud MD saat ini sudah berubah dibanding sebelumnya. Hal tersebut disampaikannya melalui channel YouTube-nya.

“Mahfud yang sekarang ini sudah berubah ya, mengapa demikian? wallahualam bissawab . Ya jadi sekarang jadi The Wrong Man For The Wrong Job. Ya ini kritik saya,” kata Amien Rais, Sabtu (13/3/2021).

Ungkapan ini bermula saat Amien Rais menyebut bahwa saat ini kekuasaaan negara sudah dikalahkah oleh perusahaan-perusahaan transnasional. Bahkan dia sempat mengutip pernyataan Mahfud bahwa 92% calon kepala daerah dibiayai cukong dan menyebabkan adanya korupsi kebijakan.

“Masih kata mahfud, korupsi kebijakan itu biasanya lisensi penguasaan hutan, lisensi tambang dan lisensi-lisensi lainnya yang lebih merugikan masyarakat. Jadi ini Mahfud ketika masih bagus saya kira. Masih omong secara jujur. Tapi Mahfud sekarang sudah agak berbeda, jauh berbeda,” ungkapnya.

