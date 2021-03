JAKARTA - Politikus senior Amien Rais menyinggung Menkopolhukam Mahfud MD saat ini sudah berubah dibanding sebelumnya. Hal tersebut disampaikannya melalui channel YouTube-nya.

“Mahfud yang sekarang ini sudah berubah ya, mengapa demikian? wallahualam bissawab . Ya jadi sekarang jadi The Wrong Man For The Wrong Job. Ya ini kritik saya,” kata Amien Rais, Sabtu (13/3/2021).

Ungkapan ini bermula saat Amien Rais menyebut bahwa saat ini kekuasaaan negara sudah dikalahkah oleh perusahaan-perusahaan transnasional. Bahkan dia sempat mengutip pernyataan Mahfud bahwa 92% calon kepala daerah dibiayai cukong dan menyebabkan adanya korupsi kebijakan.

“Masih kata mahfud, korupsi kebijakan itu biasanya lisensi penguasaan hutan, lisensi tambang dan lisensi-lisensi lainnya yang lebih merugikan masyarakat. Jadi ini Mahfud ketika masih bagus saya kira. Masih omong secara jujur. Tapi Mahfud sekarang sudah agak berbeda, jauh berbeda,” ungkapnya.

Baca Juga : HNW Tegaskan PKS Tolak Wacana Jabatan Presiden 3 Periode

Pada kesempatan itu Amien mengatakan bahwa Indonesia saat ini sudah menjadi republik mafia Indonesia. Pasalnya menurutnya hampir segala bidang kehidupan bangsa sudah dicengkram oleh para mafia.

“Ada mafia beras, mafia daging, mafia gula, mafia pupuk, mafia terigu, mafia cabai, mafia bawang, mafia minyak, mafia obat-obatan, mafia gas, mafia pajak, bahkan mafia olahraga mengatur skor,” pungkasnya.

(aky)