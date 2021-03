JAKARTA - Akibat membatalkan pernikahan secara sepihak, calon pengantin pria berinisial AS di Banyumas, Jawa Tengah harus menjadi pesakitan di meja hijau. Mahkamah Agung mengabulkan gugatan calon pengantin perempuan berinisial SSL dan menjatuhkan denda 150 juta rupiah pada mantan calon suaminya.

Kasus tersebut bermula dari lamaran AS terhadap SSL pada Februari 2018. Rencananya mereka akan melangsungkan akad nikah pada satu tahun berikutnya, namun dipertengahan jalan AS mendatangi rumah SSL untuk menemui orang tua SSL dan AS mengutarakan pembatalan menikahi anaknya.

Merasa malu dan kesal karena sudah melakukan banyak persiapan, keluarga SSL membawa masalah ini ke ranah hukum. Padahal keinginan AS agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan terlebih dahulu.

Selain itu iNews siang juga akan menyoroti fenomena Hipospadia yang dialami mantan atlet volley nasional Aprilia Manganang. Aprilia yang sebelumnya diketahui sebagai Perempuan kini ditetapkan sebagai Laki-Laki

Saksikan selengkapnya dalam iNews Siang hari ini bersama Wilson Purba dan Loviana Dian pukul 11.00 wib secara langsung di stasiun televisi berita milik MNC Group, iNews. Anda yang memiliki mobilitas dan tidak sempat menyimak di depan layar kaca, dapat mengikuti program ini melalui laman www.rctiplus.com dan aplikasi RCTI+, unduh segera di Google Play Store dan Apple App Store.

(fmh)