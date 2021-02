JAKARTA - Sejumlah peristiwa terjadi pada 19 Februari. Salah satunya, Pedro Lascuráin menjadi Presiden Meksiko selama 45 menit; masa jabatan presiden terpendek dalam sejarah di seluruh dunia.

Okezone merangkum sederet peristiwa yang terjadi pada 19 Februari, sebagaimana dikutip dari Wikipedia.org, pada Rabu (19/2/2021):

1807 - Mantan Wakil Presiden Amerika Serikat Aaron Burr ditangkap atas tuduhan pengkhianatan di Wakefield, Alabama dan dipenjara di Fort Stoddert.

Dia adalah wakil presiden Amerika Serikat yang ketiga. Pada 1804, tahun penuh terakhir dari masa jabatannya sebagai wakil presiden, Burr menembak lawan politiknya, Alexander Hamilton, dalam duel yang terkenal (disebut Fatal Duel).

Burr tidak pernah mencoba untuk duel ilegal, dan semua tuduhan terhadapnya akhirnya dibatalkan, tetapi kematian Hamilton mengakhiri karier politik Burr.

1878 - Thomas Alva Edison mempatenkan fonograf

Fonograf adalah mesin pertama yang dapat memainkan dan menyimpan suara. Pada model tertua dipasangkan pita suara di lapisan film metal yang tipis.

Versi berikutnya menggunakan pita suara dari bahan lilin dan seluloid. Gelombang suara dipancarkan melalui membran ke baut logam (jarum) yang bergetar cepat. Baut tersebut menggoresi pita di silinder yang berputar.

1913 - Pedro Lascuráin menjadi Presiden Meksiko selama 45 menit; masa jabatan presiden terpendek dalam sejarah di seluruh dunia.

Pedro José Domingo de la Calzada Manuel María Lascuráin Paredes (8 Mei 1856 - 21 Juli 1952) adalah seorang politisi Meksiko yang menjabat sebagai Presiden ke-34 Meksiko selama kurang dari satu jam pada 19 Februari 1913, yang terpendek presidensi dalam sejarah dunia.

1948 - Konferensi Pemuda dan Mahasiswa Asia Tenggara Memperjuangkan Kebebasan dan Kemerdekaan (Conference of Youth and Students of Southeast Asia Fighting for Freedom and Independence) berlangsung ke Calcutta.

1959 - Inggris memberikan kemerdekaan kepada Siprus, yang selanjutnya diproklamirkan secara resmi pada 16 Agustus 1960.

