JAKARTA - Ada hal menarik saat Gubernur Anies Baswedan menjadi pembicara di Forum C40 yang dihadiri secara daring di seluruh dunia.

Acara yang bertemakan "Overcoming the Covid-19 Crisis and Accelerating Climate Actions for the Future" yang diselenggarakan secara virtual dari seluruh dunia dan dihelat Pemerintahan Tokyo, Rabu (17/2/2021).

"Assalamualaikum warohmatullahi wabarakatuh, peace be upon all of us, miss Keiko, the governor of Tokyo," jelas Anies membuka materi yang disampaikannya.

Dalam acara tersebut Anies membahas memamerkan bahwa Jakarta tak lagi jadi kota paling macet di dunia. Anies mengaku bangga, kini Jakarta bisa keluar dari 10 besar kota paling macet di dunia.

"During the pandemic, Jakarta succesfully achieve, several milestone on transportation and mobility issues. One, we no longer consider as among the top 10 most congested cities in the world, according to 2020 Tomtom Index academic, in fact we drop down as far as 31st position,"

"Selama pandemi, Jakarta sukses meraih beberapa pencapaian dalam hal transportasi dan mobilitas isu. Pertama, kami tak lagi jadi top 10 kota paling macet di dunia, berdasarkan indeks dari TomTom Traffic Index 2020. Faktanya, kami turun hingga posisi 31 dalam indeks tersebut," Papar Anies.

