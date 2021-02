JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menjelaskan di Forum C40 bahwa jumlah pesepeda di Jakarta meningkat drastis saat Pandemi Covid-19.

Paparan Anies tersebut diungkapkannya saat menjadi salah satu pembicara dalam forum C40 bersama Gubernur Tokyo, Jepang.

Acara yang bertemakan "Overcoming the Covid-19 Crisis and Accelerating Climate Actions for the Future" yang diselenggarakan secara virtual dari seluruh dunia dan dihelat Pemerintahan Tokyo, Rabu (17/2/2021).

"Jumlah pesepeda di Jakarta meningkat signifikan, bahkan di beberapa daerah, meningkatnya hingga 10 kali lipat. Kami membujuk warga supaya mengubah mindset dan perspektif akan bersepeda, dari sekedar olahraga menjadi transportasi," ungkap Anies dalam forum tersebut.

Menurut Anies, cara tersebut mampu mengubah perilaku warga Jakarta untuk menggunakan sepeda, baik ke sekolah hingga ke kantor.

"Cara itu mungkin hanya transformasi kecil, tapi efeknya bisa mengubah pandangan warga akan bersepeda," jelas Anies.

