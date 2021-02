JAKARTA – Berbagai peristiwa terjadi di berbagai belahan dunia pada 17 Februari dari tahun ke tahun. Berikut peristiwa penting yang tercatat terjadi pada 17 Februari, seperti Okezone lansir dari Wikipedia :

1674 - Tsunami raksasa terjadi di Maluku

Tsunami raksasa setinggi 80 meter menghantam Hila dan Lima di Pulau Ambon dan Pulau Seram, Maluku. Sebanyak 2.322 orang tewas dalam kejadian itu.

1863 - Warga kota Geneva membentuk Komite Internasional Pemulihan Korban Luka (International Committee for Relief to the Wounded)

International Committee for Relief to the Wounded yang saat ini dikenal dengan International Committee of the Red Cross (ICRC) atau Komite Palang Merah Internasional.

1908 – Kelahiran Abdul Malik Karim Amrullah atau dikenal Buya Hamka

Buya Hamka atau Datuk Indomo lahir di Nagari Sungai Batang, Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatra Barat, pada 17 Februari 1908 . Buya Hamka meninggal di Jakarta pada usia 73 atau bertepatan 24 Juli 1981.

Buya adalah seorang ulama serta sastrawan. Ia juga berkiprah sebagai wartawan, penulis, dan pengajar. Ia terjun dalam politik melalui Masyumi sampai partai tersebut dibubarkan, menjabat Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pertama, dan aktif dalam Muhammadiyah hingga akhir hayatnya.

Ia dianugerahkan gelar doktor kehormatan olah Universitas al-Azhar dan Universitas Nasional Malaysia. Hamka dikukuhkan sebagai guru besar Universitas Moestopo, Jakarta. Namanya disematkan untuk Universitas Hamka milik Muhammadiyah. Buya Hamka juga masuk dalam daftar Pahlawan Nasional Indonesia.

1963 – Hari lahir mantan pemain bola basket Amerika Serikat, Michael Jeffrey Jordan

Jordan lahir di Brooklyn, New York, Amerika Serikat (AS). Jordan merupakan mantan pemain bola basket profesional asal Amerika Serikat. Ia enam kali merebut kejuaraan NBA bersama klubnya Chicago Bulls (1991-1993, 1996-1998).

1996 - Gempa bumi yang berpotensi Tsunami mengguncang Pulau Biak menelan 166 orang tewas atau hilang dan 423 lainnya luka-luka. Gempa bumi Biak 1996 atau gempa bumi Irian Jaya 1996 terjadi pada 17 Februari pukul 14.59. 30 WIT. Gempa magnitudo 8,2 dan intensitas Mercalli VIII (Parah). Tinggi tsunami yang ditimbulkan mencapai 7 meter (23 ft). 166 orang dilaporkan tewas, 423 orang luka-luka, dan 5.090 orang kehilangan tempat tinggal. Gempa bumi ini merupakan gempa thrust di zona subduksi curam. Patahannya sepanjang 270 km (170 mi) di palung Nugini.[4] Distribusi gesernya sangat tidak seragam. Pergeseran terbesarnya mencapai 12 m di dekat kedalaman hiposentrum dan pergeseran rata-rata di wilayah sesar seluas 230x100 km mencapai 4 m.