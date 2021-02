JAKARTA - Tenaga ahli Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin menyatakan dirinya terpapar Covid-19. Dia melakukan isolasi mandiri di rumah.

Ngabalin juga sempat mendoakan kepergian dari Ustadz Maaher At-Thuwailibi. Kata dia, semoga almarhum Ustadz Maher Husnul Khotimah.

(Baca juga: Ngabalin: Saya Maafkan Semua Khilafnya Ustadz Maaher)

"Saat ini sy dlm masa recovery stlh terpapar Covid-19. byk tks atas doa"terbaik semuanya. Allahu Akbar, Tuhan Maha Dahsyat DIA sayang sm sy, alhamdulillah sy sdh di rumah. sy jg mengucapkan duka yg amat dlm atas kepergian Ust. Maher. sy tlh maafkan semua khilafnya HUSNUL KHOTIMAH," kata Ngabalin melalui akun twitter pribadinya, @AliNgabalinNew dikutip Okezone, Rabu (10/2/2021).

Ngabalin memastikan, kondisi kesehatannya dalam keadaan baik setelah dinyatakan positif Covid-19. Dia mengingatkan bahwa terpapar virus corona bisa sangat berbahaya.

"Tuhan Luar Biasa, sgl Puja&Puji bangiNYA. Alhamdulillah pagi ini dahsyat luar biasa SO FAR SO GOOD. jgn lupa ya virus masih sgt aktif, 3MTangan melipatCOVID 19 sgt BRUTAL, rasa&penciuman hancur total paru"serangan utama byk yg"selesai"panik&tdk siap. Happy &abaikan yg lain. #waspadacovid 19," tulis dia.

(fmi)