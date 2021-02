JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendadak menghebohkan publik. Dalam konferensi persnya, ia menuding adanya menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang hendak melakukan kudeta dengan melengserkannya dari jabatan ketua umum Partai Demokrat.

"Kami memandang perlu dan penting untuk memberikan penjelasan tentang duduk perkara yang sebenarnya yaitu, tentang adanya gerakan politik yang mengarah kepada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa yang tentu mengancam eksistensi dan kedaulatan Partai Demokrat," kata AHY di Taman Politik Wisma Proklamasi DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin 1 Februari 2021.

Putra pertama Presiden RI ke-6 ini menjelaskan, gerakan ini melibatkan pejabat penting di pemerintahan yang secara fungsional berada di lingkaran kekuasaan terdekat dengan Presiden Jokowi. "Lebih lanjut, gerakan ini juga mendapatkan dukungnan dari sejumlah menteri dan pejabat di lingkaran pemerintahan Presiden Jokowi," beber AHY.

Namun, sambung AHY, pihaknya tidak mudah percaya dan mengedepankan asas praduga tak bersalah atau presumption of innocent atas permasalahan ini. Sehingga, ia menyurati langsung Presiden Jokowi pada pagi ini guna mengklarifikasi langsung kabar ini.

"Karena itu, tadi pagi, saya mengirimkan surat secara resmi kepada yang terhormat bapak presiden Jokowi untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," ungkap AHY.

Sebelum terjun ke dunia politik, suami Annisa Pohan itu dikenal sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat terakhir Mayor. Dia juga pernah maju di Pilgub DKI pada 2016 lalu, namun keok pada putaran pertama pemilihan.

AHY merupakan peraih Adhi Makayasa di Akmil 2000. Seperti sang ayah, putra sulung mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu terus menorehkan prestasi akademik dalam setiap jenjang pendidikannya.

AHY mengenyam pendidikan di SMA Taruna Nusantara dan menjadi Ketua OSIS. Di sekolah itu, cucu dari Letnan Jenderal (Purn) Sarwo Edhie Wibowo itu juga memperoleh medali Garuda Trisakti Tarunatama Emas.

AHY meraih gelar Master dari Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University. Ia pun berhasil menyelesaikan pendidikan militernya di US Army Command and General Staff College (CGSC) dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 4,0.

Selain itu, AHY meraih prestasi yang sama saat menyabet gelar Master of Arts (MA) dalam Leadership and Management dari George Herbert Walker School of Business and Technology, Webster University.

Karier moncer AHY di dunia militer berhenti setelah memilih maju sebagai Cagub DKI Jakarta dan berakhir kalah. Dia pun memutuskan berkarier di dunia politik dengan terpilih secara aklamasi dalam acara Kongres V Demokrat di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Minggu 15 Maret 2020.

Belum setahun menjabat sebagai Demokrat1, kini kepemimpinan AHY digoyang dengan isu kudeta yang belakangan disebut-sebut diotaki Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Menariknya, sosok yang berada di lingkaran Istana merupakan mantan Panglima TNI yang ditunjuk SBY saat menjabat Presiden ke-6 RI.

Saat ini, AHY memiliki seorang putri dari pernikahannya dengan Annisa Pohan. Kakak dari Edhi Baskoro Yudhoyono alias Ibas itu lahir pada 10 Agustus 1978 dari pasangan SBY dan almarhumah Kristiani Herawati atau Ani Yudhoyono.