JAKARTA - Beragam peristiwa pernah terjadi pada tanggal 2 Februari dari tahun ke tahun. Sejumlah peristiwa yang terjadi pada 2 Februari, ada yang tercatat menjadi momen penting bagi sejarah bangsa ataupun dunia.

Okezone merangkum beberapa peristiwa bersejarah yang terjadi pada 2 Februari, mulai dari tewasnya Vokalis sekaligus Bassis band punk Sex Pistols, Sid Vicious, karena overdosis, hingga berdirinya Universitas Indonesia (UI).

Berikut ulasan singkat Okezone terkait sejumlah peristiwa bersejarah yang terjadi pada 2 Februari :

1. Bassis Sex Pistols, Sid Vicious Meninggal Karena Over Dosis

Sid Vicious, pemilik nama asli John Simon Ritchie-Beverely, merupakan seorang bassis sekaligus vokalis band punk melegenda, Sex Pistols. Ia lahir di London, Inggris pada 10 Mei 1957 dan meninggal di New York, Amerika Serikat, pada, 2 Februari 1979 di usia 21 tahun.

Sid Vicious meninggal karena overdosis. Awalnya, pada 2 Februari 1979, sore hari, sejumlah kerabat hingga keluarga merayakan pesta kecil untuk menyambut Sid yang sudah bebas dari penjara. Ia dipenjara lantaran berkelahi dengan seseorang.

Perayaan itu diadakan di apartemen Michele Robinson, pacar baru Sid, di New York. Sid saat itu dikabarkan sudah bersih dari narkoba setelah menjalani program rehabilitasi selama berada di penjara Rikers Island. Tapi dalam acara itu, Anne, ibu Sid yang juga pernah pecandu narkoba diam-diam punya stok heroin yang diberikan oleh kekasihnya, Peter Kodick.

Sid sempat overdosis malam itu tetapi orang-orang yang ada di acara itu berusaha menolong dan untungnya Sid masih bisa selamat. Subuhnya, sekira pukul 3 pagi, sersan polisi NYPD Richard Houseman mengatakan Sid menginginkan heroin lagi, tetapi Michele menolak memberikannya.

Michele yang merupakan kekasih Sid kemudian menceritakan igauan Sid itu ke Anne. Dalam wawancara dengan jurnalis Alan Parker sebelum meninggal pada tahun 1996, Anne mengaku ia memberikan dosis heroin yang fatal ke Sid subuh itu.

Anne tidak menjelaskan alasannya, tetapi Alan menduga itu adalah upaya Anne untuk mencegah Sid kembali masuk penjara. Sid ditemukan meninggal pada pagi harinya.

Beberapa hari kemudian setelah Sid dikremasi, Anne menemukan pesan bunuh diri di saku jaket Sid. Bunyinya: "Kami memiliki pakta kematian dan aku harus menepatinya. Tolong kuburkan aku di samping kekasihku. Kuburkan aku dengan mengenakan jaket kulit, jins, dan sepatu bot. Selamat tinggal."

Sid tidak bisa dimakamkan bersama dengan Nancy karena Sid bukan Yahudi seperti Nancy. Meski begitu, menurut buku Please Kill Me: The Uncensored Oral History of Punk karangan Legs McNeil and Gillian McCain, ibu Sid dan Jerr Only dari Misfits menebarkan abu Sid di makam Nancy.

2. Berdirinya New Amsterdam Tepat pada 2 Februari 1653, New Amsterdam resmi menjadi kota. Pasalnya, permukiman yang dihuni orang-orang Belanda tersebut berkembang begitu pesat selama di bawah kekuasaan pemerintahan Belanda. Letak New Amsterdam berada di ujung selatan Pulau Manhattan, Amerika Serikat (AS). Saat ini, kota tersebut lebih dikenal dengan nama New York yang menjadi kota terpadat di AS. 3. Universitas Indonesia (UI) Memulai Kegiatan Sekolah Ilmu Kesehatan dan Vaksin pada masa kolonial Hinda-Belanda tahun 1949 menjadi cikal bakal lahirnya Universitas Indonesia (UI). Sekolah tersebut bertujuan untuk menghasilkan asisten dokter tambahan yang memegang sertifikat untuk melakukan perawatan-perawatan tingkat dasar serta mendapatkan gelar Dokter Jawa. Kemudian, pada 2 Februari 1950, UI resmi memulai kegiatan dengan rektor pertama Ir R M Pandji Soercahman Tjokroadisoerio. UI juga dikenal sebagai perguruan tinggi ternama di Indonesia yang telah menghasilkan lulusan terbaik, seperti jurnalis senior, Najwa Shihab dan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani. Setiap tanggal 2 Februari pun diperingati sebagai hari kelahiran atau ulang tahun perguruan tinggi tersebut. 4. Kelahiran Indra Sjafri Indra Sjafri lahir di Lubuk Nyiur, Batang Kapas, Pesisir Selatan, Sumatera Barat pada 22 Februari 1963. Ia merupakan mantan pemain sepak bola yang pernah membela PSP Padang pada tahun 1980-an. Kemudian, ia mulai dikenal luas hingga dunia sejak berhasil mengantarkan Timnas Indonesia U-19 menjuarai turnamen Kejuaraan Remaja U-19 AFF 2013. Saat ini, ia pun berperan sebagai pelatih Timnas Indonesia U-22. 5. Pesawat Tempur F-16 Fighting Falcon Terbang untuk Pertama Kali Pesawat tempur F-16 Fighting Falcon untuk pertama kalinya melakukan penerbangan pada 2 Februari 1974. Awalnya pesawat ini dirancang sebagai pesawat tempur superioritas udara, tetapi akhirnya berevolusi menjadi pesawat tempur multi-peran yang sangat populer. Pesawat ini pun telah digunakan oleh 25 angkatan udara di dunia. Selain itu, dikenal memiliki kemampuan tempur yang baik dengan berbagai macam inovasi, seperti kokpit tanpa bingkai yang dapat memperjelas penglihatan dan gagang pengendali samping untuk memudahkan kontrol saat kecepatan tinggi. 6. Kapal Feri MV Rabaul Queen Tenggelam MV Rabaul Queen merupakan kapal feri penumpang yang dimiliki oleh serikat Papua Nugini Rabaul Shipping. Kemudian, tepat pada 2 Februari 2012 pagi, saat sedang melakukan pelayaran, kapal tersebut terbalik dan tenggelam. Hal tersebut terjadi karena adanya cuaca buruk yang melanda Laut Solomon. Alhasil, kapal pun dilanda oleh tiga ombak besar hingga tenggelam di lepas pantai Papua Nugini dekat Distrik Finschafen. Akibat peristiwa itu, 300 awak dan penumpangnya dinyatakan hilang.