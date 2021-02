JAKARTA - Mantan Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rohadi juga turut didakwa menerima gratifikasi berupa uang-uang yang ditransfer pihak lain dengan jumlah sebesar Rp11.518.850.000.

"Menerima gratifikasi, berupa uang-uang yang ditransfer pihak lain yang dianggap pemberian suap karena berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, yaitu dianggap pemberian suap karena penerimaan gratifikasi tersebut berhubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Panitera Pengganti, dan berlawanan dengan kewajiban Terdakwa selaku Penyelenggara Negara," ujar Jaksa KPK dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Senin (1/2/2021).

Penerimaan gratifikasi dilakukan dengan cara ditransfer ke rekening Rohadi, diberikan oleh Aloy Rachmat (Rp27.950.000), Bambang Soegiharto (Rp2.008.000.000), Teddy Wijaya (Rp1.074.400.000), Suli Wiranta Lee (Rp117 juta), dan Syarman (Rp287 juta).

Kemudian Danu Ariyanto (Rp130 juta), Otto De Ruiter (Rp25 juta), Zuhro Nurindahwati (Rp10 juta), Nino Sukarna (Rp11 juta), Iwan Muliana Samosir (Rp435,5 juta), Suardi (Rp167,5 juta), Koandi Susanto (Rp38 juta), Siman Tanoto (Rp5 juta), dan Iman Sjahputra (Rp76,6 juta).

"Selain itu, terdapat pemberian-pemberian pihak lainnya yang diterima di rekening Terdakwa via transfer sejak tahun 2006 hingga bulan Juni 2016 dengan jumlah total sebesar Rp7.131.400.000," imbuh Jaksa.

Jaksa menjelaskan rekening pribadi Rohadi pada bank BCA nomor 5820177292 tersebut mulai dibuka pada tanggal 7 Oktober 2005 di bank BCA cabang Sunter Bisma Jakarta Utara dan hanya dipergunakan untuk menampung gaji serta tunjangan kenerja (remunerasi) sebagai penghasilan resmi Terdakwa selaku PNS dengan jabatan Panitera Pengganti, sedangkan selebihnya merupakan uang yang diterima Terdakwa dari “pengurusan” perkara.

"Bahwa penerimaan uang-uang yang ditransfer pihak lain dengan total jumlah sebesar Rp.11.518.850.000,00 pada kurun waktu bulan November 2005 hingga bulan Juni 2016 di rekening pribadi Terdakwa yang merupakan gratifikasi tersebut tidak pernah dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja," ungkapnya.

Perbuatan Rohadi diancam pidana dalam Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Rohadi juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) berupa menukarkan sejumlah mata uang asing (valas) menjadi mata uang rupiah dengan nilai transaksi penukaran seluruhnya sebesar Rp19.408.465.000.

"Dan melakukan perbuatan lain berupa membuat sejumlah kuitansi fiktif agar nampak seolah-olah Terdakwa menerima modal investasi (pinjaman uang) dari pihak lain, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan," ungkap Jaksa.

Ia juga disebut membeli tanah dan bangunan (rumah) berupa 3 unit rumah di perumahan The Royal Residence Blok A 6, No. 12, Blok D 3, No. 8, dan Blok A 4, No. 16, Pulo Gebang, Jakarta Timur. Satu unit rumah villa di perumahan Villa Bumi Ciherang Blok C Nomor 25 Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, Perumahan Grand Royal Residence 1 Blok F, No. 4, Indramayu.

Kemudian sejumlah bidang tanah (lahan sawah) di Desa Cikedung Lor dan Desa Mundak Jaya Indramayu dengan nilai transaksi pembayaran seluruhnya sebesar Rp13.010.976.000,00.

Rohadi turut membelanjakan atau membayarkan untuk pembelian kendaraan bermotor, berupa Toyota Alphard, Toyota Camry Type 2.4 G AT tahun 2006, Honda All New Jazz RS 1.5 A/T tahun 2012, Jeep Wrangler Sport Platinum Diesel 2800 CC AT tahun 2013, Mitsubishi Pajero warna putih, Toyota New Camry 3.5 Q A/T, dan Toyota Yaris 1.5. G A/T tahun 2014 warna orange.

Lalu, Toyota Agya 1.0 G A/T warna hitam, Suzuki APV tipe GX (double blower) manual warna silver tahun 2015, Toyota New Camry V A/T Tahun 2015 warna hitam, Toyota Alphard Type G AT tahun 2015 warna Hitam, Mitsubishi Pajero Sport Exeed 4x2 AT tahun 2015 warna hitam, Mercedes Benz C 250 CGI AT tahun 2014 warna hitam metalik, Toyota Fortuner 2.7 G Lux A/T TRD tahun 2015 warna hitam metalik, Mitsubishi Pajero Sport 2.5 Exceed 4x2 A/T warna hitam tahun 2015, Toyota Alphard 2.5 G AT Luxury warna putih metalik tahun 2016, Toyota New Fortuner G AT Diesel 2.5 tahun 2013 warna hitam, dan Toyota Fortuner tahun 2016 2.7 SRZ 4x2 A/T warna putih.

Nilai transaksi pembayaran seluruhnya sebesar Rp7.714.121.000. Terkait ini, Rohadi didakwa melanggar Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.