JAKARTA - Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhyono (SBY) menyentil para pemegang kekuasaan melalui kicauannya di media sosial Twitter. Dalam cuitannya itu, SBY membagi tiga golongan manusia.

“Bagi siapapun yang memegang kekuasaan politik, pada tingkat apapun, banyak cara berpolitik yang lebih bermoral & lebih beradab. Ada 3 golongan manusia, yaitu "the good", "the bad" & "the ugly". Kalau tidak bisa menjadi "the good" janganlah menjadi "the ugly". *SBY*,” tulis SBY,dikutip Okezone, Senin (1/2/2021).

Cuitan SBY pun menjadi ramai di media sosial. Berbagai komentar memenuhi cuitan itu. Kebanyakan dari mereka kemudian menyinggung soal kasus Hambalang yang diketahui melibatkan sejumlah politikus demokrat.

“Inikah ...yg di maksud ciptaan golongan Manusia The Good,” komentar @alextham878 sembari memposting foto gedung hambalang yang terbengkalai.

“Oh ya.. Coba bapak tengok cara berpolitik para kader demokrat, kira2 masuk kriteria yang mana ya?,” cuit @Lady_Zeebo.

Cuitan SBY mendadak viral di twitter, tercatat sudah ada 2.064 orang membalas cuitan 313 orang mengutipnya, dan 7.730 akun lainnya menyukainya.

