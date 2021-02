JAKARTA – Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhyono (SBY) menyentil para pemegang kekuasaan melalui kicauannya di media sosial Twitter. Dalam cuitannya itu, SBY membagi tiga golongan manusia.

“Bagi siapapun yang memegang kekuasaan politik, pada tingkat apapun, banyak cara berpolitik yang lebih bermoral & lebih beradab. Ada 3 golongan manusia, yaitu "the good", "the bad" & "the ugly". Kalau tidak bisa menjadi "the good" janganlah menjadi "the ugly". *SBY*,” tulis SBY,dikutip Okezone, Senin (1/2/2021).

Namun, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat ini tidak meyebutkan secara gamblang pihak mana yang sebenarnya dia maksud dalam unggahan tersebut.

Hal ini pun membuat netizen bertanya serta mengomentari cuitan SBY tersebut.

“Trus The Bad-nya piye pak?,” ujar @umardhan

Sementara itu, ada pula netizen yang mendoakan Presiden keenam Republik Indonesia ini agar selalu diberikan kesehatan.

“Pak.semoga sehat selalu amiiin,” tulis akun @SaniKurnia5

