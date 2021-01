JAKARTA - Beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting terjadi baik dalam maupun luar negeri yang terjadi pada tanggal 30 Januari tiap tahunnya. Beberapa diantaranya adalah dibunuhnya Mahatma Gandhi.

Untuk mengingat ataupun menambah wawasan sejarah, Okezone telah merangkum sejumlah peristiwa dan kejadian penting di tanggal 30 Januari dari Wikipedia, antara lain:

1. Dibunuhnya Mahatma Gandhi

30 Januari 1948 Mahatma Gandhi dibunuh seorang ekstremis Hindu.

Ia adalah seorang pemimpin spiritual dan politikus dari India. Gandhi adalah salah seorang yang paling penting yang terlibat dalam Gerakan Kemerdekaan India.

Gandhi adalah aktivis yang tidak menggunakan kekerasan, mengusung gerakan kemerdekaan melalui aksi demonstrasi damai. Pada masa kehidupan Gandhi, banyak negara yang merupakan koloni Britania Raya. Penduduk di koloni-koloni tersebut mendambakan kemerdekaan agar dapat memerintah negaranya sendiri.

2. Percobaan pembunuhan ke Presiden Amerika Serikat

30 Januari tahun 1835 terjadi percobaan pembunuhan Presiden Amerika Serikat Andrew Jackson yang pertama kalinya.

Richard Lawrence mencoba menembak sang presiden, namun gagal dan ditaklukkan oleh kerumunan orang, termasuk beberapa orang anggota Kongres dan presiden sendiri.

3. Kelahiran Pahlawan I Gusti Ngurah Rai

Brigadir Jenderal TNI (Anumerta) I Gusti Ngurah Rai lahir di Desa Carangsari, Petang, Kabupaten Badung, Bali, Hindia Belanda, 30 Januari 1917 dan meninggal di Marga, Tabanan, Bali, Indonesia, 20 November 1946 pada umur 29 tahun.

Ia adalah seorang Pahlawan Nasional Indonesia dari Kabupaten Badung, Bali.

4. Kedutaan Amerika Serikat di Afganistan ditutup

30 Januari 1989 Kedutaan Besar Amerika Serikat di Kabul, Afganistan ditutup

Kedutaan Besar AS di Kabul diangkat pada Mei 1948 dari Kedutaan Kabul AS . Louis Goethe Dreyfus, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Berkuasa Penuh dari tahun 1940 hingga 1942, menjadi Duta Besar AS untuk Afghanistan dari tahun 1949 hingga 1951.

Itu ditutup pada tahun 1989, sebelum dimulainya perang saudara yang panjang diikuti oleh pengambilalihan Taliban .