JAKARTA – Setelah calon Kapolri tunggal, Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo memaparkan arah kebijakannya sebagai Kapolri dalam uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) di Komisi III DPR. Pimpinan dan Anggota Komisi III diberikan kesempatan secara bergiliran melakukan pendalaman dan mengajukan pertanyaan.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni memberikan pandangan dan masukannya kepada Komjen Listyo. Dia mengusulkan agar saat nanti Listyo dilantik menjadi Kapolri, Listyo perlu memerintahkan kepada jajaran Polri di daerah, mulai Kapolda hingga Kapolsek untuk aktif berkomunikasi dengan masyarakat dalam rangka kamtibnas.

“Gunakanlah teknologi yaitu HP agar bersapa kepada semua pihak. Sekalipun tukang parkir yang berkomunikasi dengan bintang dua, untuk para Kapolda ini imbauan pak Kapolri. Karena, Polri memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat dari Sabang sampai Merauke,” kata Sahroni dalam rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (20/1/2021).

Selain itu, Sahroni juga mengapresiasi program Komjen Listyo dalam makalah presisinya. Menurutnya, paparan kinerja itu yang detail dan sangat komprehensif tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Komjen Listyo telah siap menjabat sebagai Kapolri baru.

“Apresiasi untuk program pak Kapolri, this is new hope. Harapan baru Kapolri ke depan,” ucapnya.

Politikus Nasdem ini meminta Komjen Listyo untuk berfokus pada memberikan keadilan bagi masyarakat tanpa pandang bulu. Untuk itu, ia mengapresiasi salah satu rencana calon Kapolri yang ingin memastikan jaminan untuk bisa beribadah bagi pemeluk agama manapun di Tanah Air.

“Satu hal yang tadi menarik perhatian saya adalah ketika Pak Sigit menjelaskan bahwa Kapolri akan bersinergi dengan berbagai pihak untuk memastikan supaya pemeluk agama apa saja bisa beribadah di negara kita. Ini sangat kami dukung demi meningkatkan toleransi beragama kita,” sambungnya.

“Kita berpaku pada Pak Sigit, Polri bisa menjadi soliditas kuat baik kepada senior maupun juniornya,” harap Sahroni.

