JAKARTA - Habib Novel Al Idrus menyampaikan duka mendalam atas wafatnya ulama besar Syekh Ali Jaber. "Innalillahi wainna ilaihi rojiun. Ikhwani rohimakumulllah, saya Novel bin Muhammad Al Idrus dan segelap keluarga besar majelis dan Pondok Pesantren Ar Roudhoh Solo merasa sangat kehilangan sosok ulama yang santun, murah senyum, ahlul Quran, Syekh Ali Jaber Rohimahullah," ujar Habib Novel dalam akun YouTube miliknya, Kamis (14/1/2021).

Habib Novel melanjutkan, semoga almarhum Syekh Ali Jaber ditempatkan bersama para nabi, para saddiqin, para syuhada dan para sholihin.

Baca Juga: Waketum MUI : Syekh Ali Jaber Orang Mulia dan Baik Hati

"Semoga beliau dipertemukan dengan Baginda Muhmamad SAW, beliau wafat di hari Kamis, hari diangkatnya amal soleh. Semoga Alloh menerima semua amal soleh Syekh Ali Jaber, mengampuni segala kekurangan beliau," katanya.

Baca Juga: Syekh Ali Jaber Wafat, PBNU: Kami Anjurkan Warga NU Sampaikan Doa dan Tahlil

Ulama yang pernah mengenyam pendidikan agama di Pondok Pesantren Darullugoh Wad Dakwa (Dakwa) itu, berdoa agar Alloh panjangkan umur ulama yang masih hidup di mana pun berada.

"Semoga usia kita semua dipanjangkan Alloh dalam baikan, ketaatan, dan mencontoh Syekh Ali Jaber yang selalu hidup bersama Alquran dan mendengungkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW," tukasnya.

(saz)