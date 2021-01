JAKARTA - Begitu kabar duka ulama Syekh Ali Jaber meninggal, artis Deddy Corbuzier mengunggah foto sholat berjamaah bersama Syekh Ali Jaber. Dia juga akan merindukan Syekh Ali Jaber.

"There is no hurting, no suffering, and no pain in Heaven. Will be miss you," kata Deddy Corbuzier dalam akun Facebooknya, Kamis (14/1/2021).

Dalam foto postingannya, Syekh Ali Jaber menjadi imam sholat. Sedangkan Deddy Corbuzier menjadi makmum.

Syekh Ali Jaber meninggal dunia hari ini di Rumah Sakit Yarsi sekitar pukul 08.30 WIB. Dia sebelumnya mengalami sakit terpapar Covid-19, namun kini sudah dinyatakan negatif.

Ulama kelahiran Madinah, Arab Saudi itu, dinyatakan negatit Covid-19. "Telah wafat guru kita, Syekh Ali Jaber (Ali Saleh Mohammed Ali Jaber) di RS Yarsi hari ini, 14 Januari 2021, 1 Jumadil Akhir 1442 H, jam 08.30 WIB dalam keadaan negatif Covid," ucap Ketua Yayasan Syekh Ali Jaber, Habib Abdurrahman Alhabsyi melalui keterangan tertulis kepada MNC News Portal.

Habib Abdurrahman meminta khalayak mendoakan mendiang Syekh Ali Jaber, agar amal baiknya diterima Allah SWT.

"Kita ikhlaskan kepulangan beliau kepada Rabbnya. Mohon dimaafkan segala kesalahan beliau. Semoga diterima segala amal shaleh beliau. Do'akan Syekh Ali ya," jelasnya.

