JAKARTA - Kabar duka meninggalnya ulama besar Syekh Ali Saleh Mohammed Ali Jaber atau yang lebih dikenal dengan Syekh Ali Jaber, langsung menduduki puncak trending di Twitter.

Banyak netizen tak percaya dan begitu terpukul dengan berita ini. Hingga berita ini diturunkan, lebih dari 70 ribu netizen mencuitkan rasa duka mereka di Twitter.

“May Allah SWT grant him Jannatul Firdaus and forgive his sins,” cuit Arum.

“Pengen nangis rasanya liat berita Syekh Ali Jaber. He shows people about Islam in better perspective, Islam as a peaceful religion,” cuit akun nobody.

“Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Let's pray for Syekh Ali Jaber. May Allah forgive him, have mercy on him, and grant him the highest level of jannah. Aamiin,” cuit akun amanong.

(Baca juga: Ulama Karismatik Syekh Ali Jaber Meninggal, Ini Profilnya)



“Baru selesai belajar Agama Islam tadi 25 menit yang lalu dan mendengar syekh is gone...man it hurts so bad but relieved face I'm gonna miss you Syekh Ali Jaber, I always watch you talking about how beautifull is Islam and when I'm sad I get a lot of valuable lesson,” cuit Ian.

“Why? Why? Why? 2020 we lost Guru Zuhdi . 2021 we lost Syekh Ali Jaber. We are cursed now for sure aren't we?”, cuit akun bernama adun.

Diketahui, ulama besar Indonesia, Syekh Ali Jaber dikabarkan meninggal dunia di Rumah Sakit Yarsi Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pada pukul 08.30 WIB.

(sst)