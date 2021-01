JAKARTA – Jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ-182 yang mengangkut 50 penumpang pada Sabtu (9/1/2021) menjadi tragedi yang mengejutkan Indonesia di awal tahun 2021. Sejumlah perwakilan negara-negara sahabat turut menyampaikan belasungkawa dan simpatinya atas kejadian ini.

Pemerintah Turki melalui kementerian luar negeri mengungkapkan “kesedihan yang mendalam” atas jatuhnya SJ-182. Ankara menyampaikan belasungkawa kepada rakyat Indonesia melalui pernyataan resminya.

“Kami berbagi duka atas keramahan dan persaudaraan orang Indonesia. Kami berharap rahmat Allah atas mereka yang kehilangan nyawa dalam kecelakaan tragis itu dan menyampaikan belasungkawa yang tulus kepada orang yang mereka cintai yang berduka,” demikian disampaikan dalam pernyataan itu, Sabtu.

Kementerian Luar Negeri Kerajaan Arab Saudi juga menyampaikan ungkapan serupa melalui sebuah cuitan di Twitter.

We offer our profound sympathies & condolences over the loss of so many precious lives in tragic crash of 🇮🇩’s Sriwijaya Air Flight 182, travelling from Jakarta to Pontianak.



Our thoughts & prayers go out to families of victims, govt & brotherly people of 🇮🇩. @MoFA_Indonesia — Spokesperson 🇵🇰 MoFA (@ForeignOfficePk) January 9, 2021