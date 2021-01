JAKARTA - Pesawat Sriwijaya Air tujuan Jakarta-Pontianak dikabarkan hilang kontak, Sabtu (9/1/2021) sore ini .

“Dengan hormat disampaikan laporan awal lost contact pesawat Sriwijaya dg data2 sbb :

Callsign : SJY182 Type : B737-500 Reg: PKCLC Route : WIII-WIOO

Last contact : 11 Nm north CGK pd pukul 07.40 UTC ketinggian passing 11.000ft on climb to 13.000ft,” tulis akun @viantyTJP dikutip Okezone.

Hingga ini berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Sriwijaya Air. Okezone pun terus berupa menghubungi pihak Sriwijaya Air

(fmi)