JAKARTA – Jagat dunia maya dihebohkan oleh tiga orang bersaudara karena memiliki nama lengkap yang cukup unik. Pasalnya nama belakang mereka terdengar sangat berbeda dari nama orang-orang kebanyakan.

Hal menarik ini dibagikan salah seorang pengguna TikTok. Dalam video yang diunggahnya, pria tersebut memajang nama lengkapnya beserta dua saudaranya yang tertera di Kartu Keluarga (KK). Hal ini pun menjadi viral di media sosial.

Terlihat jelas dalam KK tersebut, anak pertama diberi nama Salsabila Shofwah Alamak Dot Com, sementara anak kedua Mustaghfirin Nazhmi Ramadhan Dot Com. Lalu anak ketiga namanya adalah Daffa Fawwaz Robbani Dot Com.

Nama mereka unik lantaran mirip dengan domain atau alamat website internet .com (dot com). Sebelumnya, pengguna TikTok tersebut memberi challenge atau tantangan kepada netizen, soal siapa yang mempunyai nama paling unik.

“Seberapa langka nama lo, gue: dot com,” ujar pemilik akun TikTok @wakelotkangcopet88 dalam video terpisah, dikutip Senin (4/1/2021).

Saat ditanya salah seorang netizen, apakah nama tersebut pernah diolok-olok atau menjadi bahan bully-an orang lain, pemilik akun itu pun menjawab.

“Nggak ada yang bully kok, malah jadi banyak yang kenal dan gampang dikenal orang hehehe,” ujarnya.

Sontak saja video tersebut viral, dan telah ditonton lebih dari 380.000 kali, dan dibanjiri hampir 3.000 komentar netizen. Ramai dari mereka yang tak menyangka ada orang yang memiliki nama asli seunik itu. “Unik kayak alamat website yah, keluarga bermarga dot com,” komentar akun @bobo. “Unik banget ya, tinggal nama depannya aja tuh dikasih https, jadi link deh tuh,” ujar akun @ayunamasaya. “Fiks ini orang tuanya mungkin anak IT dulunya,” ujar akun @raudahinayah.