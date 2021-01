JAKARTA - Aktifis dan Budayawan, Geisz Chalifah memaparkan temuan Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan provinsi per Maret 2020. Dari hasil BPS tersebut, Provinsi Jawa Timur menempati urutan teratas tingkat kemiskinan terbanyak.

Paparan Geisz dituliskan dalam media sosial twitter dengan akunya @GeiszChalifah pada Sabtu (2/1/2021). Tweet yang ditulis sekitar pukul 08.30 WIB itu sudah disukai lebih dari 1.266 warganet dan dibalas sekitar 356 diretweet.

Penduduk miskin terbnk menurut BPS berdasarkan provinsi per Maret 2020.

1. JAWA TIMUR 4,42 juta jiwa (11,09%)

2. Jateng 3,98 juta jiwa (11,41%)

3. Jabar 3,92 juta jiwa (7,9%)

4. Sumut 1,28 juta jiwa (8,75%)

5. NTT 1,15 juta jiwa (20,90 %)

Ibu Mensos urusan Indonesia blm dilantik," tulis akun @GeiszChalifah yang dikutip Sabtu (2/1/2021).

Adapun balasan atau retweet terhadap cuitan Geisz itu antara lain yaitu:

"cc in ke mensos baru om @GeiszChalifah biar melek dikit tuh.... daerah asal dia, lbh banyak org miskin ok lah dia dulu walikota, ga bisa merambah ke kota laen di Jatim lah sekarang keputusan dlm bidang sosial kan ada di tangannya.... sok2 an obok2 tempat org," balas akun @niewiw_wiyono.

"Mensos ga tertarik ngurusin penduduk, di provinsi termiskin di Indonesia (Jawa Timur ). Padahal daerah asal bu risma. DKI Jakarta terlalu gemerlap, sayang utk tdk di perhatikan," cuit akun @dwiasry.

