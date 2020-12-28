Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan selain memasukkan nama-nama pejabat publik yang telah menjabat anggota eksekutif maupun legislatif, DPP PKS juga memasukkan nama-nama baru sebagai Ketua DPW agar lebih lincah dan enerjik bekerja di tingkat wilayah untuk mencapai tujuan PKS meraih 15 persen suara pada Pemilu 2024.
"Dari 34 DPW ini, ada 19 wajah baru, jadi lebih dari 50 persen ini ada wajah-wajah baru. Sehingga ini menunjukkan ada regenerasi kepemimpinan secara baik. Kalau kemarin di dalam Musyawarah Nasional (Munas) V, kami mengungkapkan adanya tokoh-tokoh muda seperti Gamal Albinsaid, maka kami juga menunjuk tokoh-tokoh lokal yang ada di daerah-daerah untuk juga berperan dalam kepemimpinan di DPW," ujar Syaikhu, dalam sesi konferensi pers secara daring melalui aplikasi Zoom itu.
Adapun formasi pengurus 34 DPW PKS masa bakti 2020-2025 di seluruh Indonesia yang diumumkan Wakil Sekjen DPP PKS bidang Hukum dan Advokasi Zainuddin Paru antara lain:
1. Bidang Pembinaan Wilayah Indonesia Timur
A. Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah PKS Provinsi Papua
B. Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah PKS Provinsi Papua Barat
C. Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah PKS Provinsi Maluku Utara
D. Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah PKS Provinsi Maluku
E. Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah PKS Provinsi Sulawesi Barat
F. Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah PKS Provinsi Sulawesi Utara
G. Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah PKS Provinsi Sulawesi Tengah
- Ketua MPW: Mahmud Yunus R
- Sekretaris MPW: Rustam Abidin
- Ketua DPW: Muhammad Wahyudin
- Sekretaris DPW: Rusman Ramli
- Bendahara DPW: Ahmad Juwaini
H. Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah PKS Provinsi Sulawesi Tenggara
- Ketua MPW: Zulkarnain K
- Sekretaris MPW: Suherman
- Ketua DPW: Yaudussalam Ajo
- Sekretaris DPW: Laode M Dasnah
- Bendahara DPW: Rusman
I. Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah PKS Provinsi Sulawesi Selatan
- Ketua MPW: Mallarangan Tutu
- Sekretaris MPW: Sri Rahmi
- Ketua DPW: M Amri Arsyid
- Sekretaris DPW: Rustang Ukkas
- Bendahara DPW: Muzayyin Arif
J. Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah PKS Provinsi Gorontalo
- Ketua MPW: Manaf Abidin Hamzah
- Sekretaris MPW: Hi Yasin Udilo
- Ketua DPW: Adnan Entengo
- Sekretaris DPW: Upik P Najmuddin
- Bendahara DPW: Betti Bantu
2. Bidang Pembinaan Wilayah Kalimantan
A. Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah PKS Provinsi Kalimantan Utara
- Ketua MPW: Syamsuddin Arfah
- Sekretaris MPW: Agung Wahyudianto
- Ketua DPW: Muhammad Nasir
- Sekretaris DPW: Muhammad Khoiruddin
- Bendahara DPW: M Rusdi
B. Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah PKS Provinsi Kalimantan Timur
- Ketua MPW: Harun Al Rasyid
- Sekretaris MPW: Imam Sujius
- Ketua DPW: Dedi Kurniadi
- Sekretaris DPW: Abdul Wahab Syahranie
- Bendahara DPW: Khoirul Alim
C. Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah PKS Provinsi Kalimantan Tengah
- Ketua MPW: Heru Hidayat
- Sekretaris MPW: Indasah
- Ketua DPW: Sirajul Rahman
- Sekretaris DPW: Agus Syamsudin Majid
- Bendahara DPW: Asyuraddin
D. Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah PKS Provinsi Kalimantan Selatan
- Ketua MPW: Awan Subarkah
- Sekretaris MPW: Siti Mutmainah
- Ketua DPW: Ja'far
- Sekretaris DPW: Mustafa Zakir
- Bendahara DPW: Didi Wahyudi
E. Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah PKS Provinsi Kalimantan Barat
- Ketua MPW: Pramono Tri Pambudi
- Sekretaris MPW: Alifurahman
- Ketua DPW: Arif Joni Prasetyo
- Sekretaris DPW: Ikhsan Syamsi
- Bendahara DPW: Suharmanto
3. Bidang Pembinaan Wilayah Bali dan Nusa Tenggara
A. Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah PKS Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Ketua MPW: Rusti
- Sekretaris MPW: Suharni
- Ketua DPW: Anwar Hajral
- Sekretaris DPW: Sukirman
- Bendahara DPW: Mai Saraswati
B. Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah PKS Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Ketua MPW: Abdul Hadi
- Sekretaris MPW: Gustiningsih
- Ketua DPW: Yek Agil
- Sekretaris DPW: Uhibussa Adi
- Bendahara DPW: Syamsuddin Majid
C. Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah PKS Provinsi Bali
- Ketua MPW: Djoko Wahjono
- Sekretaris MPW: Rosyid
- Ketua DPW: Hilmun Nabi'
- Sekretaris DPW: Zulrachmad Lonthor
- Bendahara DPW: Chairunnisa
4. Bidang Pembinaan Wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta
A. Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah PKS Jawa Timur
- Ketua MPW: Yusuf Rohana
- Sekretaris MPW: Ahmad Habibul Muiz
- Ketua DPW: Irwan Setiawan
- Sekretaris DPW: Ahmadi
- Bendahara DPW: Lilik Hendarwati
B. Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah PKS DI Yogyakarta
- Ketua MPW: Dwi Budi Utomo
- Sekretaris MPW: Agus Effendi
- Ketua DPW: Agus Mas'udi
- Sekretaris DPW: Muhammad Rosyidi
- Bendahara DPW: Huda Tri Yudiana
C. Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah PKS Jawa Tengah
- Ketua MPW: Solihin
- Sekretaris MPW: Abdul Ghofar Ismail
- Ketua DPW: Muhammad Haris
- Wakil Ketua DPW: Rohadi Widodo
- Sekretaris DPW: Arifin Musthofa
- Bendahara DPW: Muhammad Afif
5. Bidang Pembinaan Wilayah Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta
A. Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah PKS DKI Jakarta
- Ketua MPW: Sakhir Purnomo
- Sekretaris MPW: M Taufik Zoelkifli
- Ketua DPW: Khoirudin
- Sekretaris DPW: Abdul Aziz
- Bendahara DPW: Noerhadi
B. Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah PKS Jawa Barat
- Ketua MPW: Oded M Danial
- Sekretaris MPW: Abdul Hadi Wijaya
- Ketua DPW: Haru Suandharu
- Sekretaris DPW: Ridwan Solichin
- Bendahara DPW: Iwan Suryawan
C. Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah PKS Banten
- Ketua MPW: Sudarman
- Sekretaris MPW: M Najib Hamas
- Ketua DPW: Gembong Rudiansyah Sumedi
- Sekretaris DPW: Ruhamaben
- Bendahara DPW: Budi Prayogo
6. Bidang Pembinaan Wilayah Sumatera bagian Selatan
A. Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah PKS Provinsi Lampung
- Ketua MPW: Fahmi Sasmita
- Sekretaris MPW: Murdiansyah Mulkan
- Ketua DPW: Ahmad Mufti Salim
- Sekretaris DPW: Agus Kurniawan
- Bendahara DPW: Yusnadi
B. Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah PKS Provinsi Bangka Belitung
- Ketua MPW: Dody Kusdian
- Sekretaris MPW: Muhammad Irfan
- Ketua DPW: Aksan Visyawan
- Sekretaris DPW: Rio Setiadi
- Bendahara DPW: Faisal Parulian Harahap
C. Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah PKS Provinsi Sumatera Selatan
- Ketua MPW: Tol’at Wafa Ahmad
- Sekretaris MPW: Farid Muliana
- Ketua DPW: Muhammad Toha
- Sekretaris DPW: Irwan Irawadi
- Bendahara DPW: Muhammad Barli Tarmi Utama
D. Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah PKS Provinsi Bengkulu
- Ketua MPW: Ahmad Zarkasi
- Sekretaris MPW: Ardinal
- Ketua DPW: Sujono
- Sekretaris DPW: Alamsyah
- Bendahara DPW Fajri Ishak
E. Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah PKS Provinsi Jambi
- Ketua MPW: M Syafruddin Dwi Aprianto
- Sekretaris MPW: Dede Firmansyah
- Ketua DPW: Heru Kustanto
- Sekretaris DPW: Mustaharuddin
- Bendahara DPW: Amit Solihin
7. Bidang Pembinaan Wilayah Sumatera bagian Utara
A. Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah PKS Provinsi Kepulauan Riau
- Ketua MPW: Hanafi Ekra
- Sekretaris MPW: Suryani
- Ketua DPW: Bakhtiar M Rum
- Sekretaris DPW: Bambang Dipoyono
- Bendahara DPW: Ahmad Saifuddin
B. Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah PKS Provinsi Riau
- Ketua MPW: Tyas Indrianto
- Sekretaris MPW: Adam Syafaat
- Ketua DPW: Ahmad Tarmizdi
- Sekretaris DPW: Syamsuddin B
- Bendahara DPW: Markarius Anwar
C. Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah PKS Provinsi Sumatera Barat
- Ketua MPW: Irsyad Syafar
- Sekretaris MPW: Mockhlasin
- Ketua DPW: Mahyeldi Ansharullah
- Wakil Ketua DPW: Ulyadi Yesmar
- Sekretaris DPW: Rahmat Saleh
- Bendahara DPW: Muhammad Ridwan
D. Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah PKS Provinsi Sumatera Utara
- Ketua MPW: Salman Alfarisi
- Sekretaris MPW: Cecep Wiwaha
- Ketua DPW: Usman Jakfar
- Sekretaris DPW: Misno Adisyah Putro
- Bendahara DPW: Dhiyaul Hayati
E. Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah PKS Provinsi Aceh
- Ketua MPW: Khairul Amal
- Sekretaris DPW: Irawan Abdullah
- Ketua DPW: Makhyaruddin Yusuf
- Sekretaris DPW: Zaenal Abidin
- Bendahara DPW: M Nafis