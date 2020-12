JAKARTA - Nama panggilan akrab Almarhum Abdurahman Wahid "Gus Dur" mendadak ramai dibicarakan di media sosial twitter. Warganet menilai pernyataan dan sikap Gu Dur saat itu dianggap sama seperti Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas yang karib disapa Gus Yaqut.

Bahasan "Gus Dur" itu sudah dibahas 1.900 lebih dan tentunya akan terus bertambah mengingat baru berjalan.

"Kyai Gus Dur tokoh pluralisme Indonesia juga ada pada diri njenengan kami bangga dgn Njenengan Gus Yaqut...Teman teman teriring doa dan terimakasih dari mereka yg menerima manfaat baik mereka yg sedang merayakan Natal maupun mereka yg tidak merayakan...tetap dapat merasakan damai," tulis akun @babegalak1 yang dikutip, Jumat (25/12/2020).

"Kebijakannya Out of The Box, Menag Gus Yaqut Disebut Neo Gus Dur," tulis akun @Susilatifa1993

"Moga sukma alm.Gus.Dur bnr2 ada dlm diri Menag kita skrg,Aamiin Yra," cuit akun @andij_s

Untuk diketahui, Yaqut adalah putra dari K.H Muhammad Cholil Bisri, salah satu pendiri PKB. Lahir dari keluarga pendiri dan tokoh Nahdlatul Ulama (NU). Gus Dur sendiri adalah mantan ketua Tanfidziyah (badan eksekutif) Nahdlatul Ulama dan pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Kebijakan yang diambil Menteri Agama Yaqut dinilai sama dengan kebijakan Gus Dur. Salah satunya yaitu ingin melindungi warga berkeyakinan syiah dan ahmadiyah.

(aky)