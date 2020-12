JAKARTA - Masafumi Ishii, Duta Besar (Dubes) Jepang untuk Indonesia, mengucapkan salam perpisahan kepada masyarakat Indonesia, khususnya followers-nya di Instagram. Dirinya telah menyelesaikan masa tugas di Indonesia yang dimulainya sejak 2017 lalu.

Melalui akun Instagram, Masafumi Ishii mengunggah video ucapan terimakasih kepada followers setianya. Sebagaimana diketahui, Dubes Ishii hampir setiap hari menyapa pengikutnya sembari memperlihatkan kuliner khas Indonesia yang disantapnya.

Dalam video perpisahan itu, dirinya tak lupa tampil ‘nyentrik’ dengan mengenakan masker bergambar spanduk pecel lele khas Lamongan, lengkap dengan kemeja batik berwarna merah. Dirinya akan segera bertolak ke Jepang hari ini.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Hari ini, 24 Desember, saya akan kembali ke Jepang. Saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia atas dukungannya selama ini. Apakah teman-teman sudah menonton video farewell dari saya? Jika belum, jangan lupa dilihat ya,” ujarnya melalui Instagram @jpnambsindonesia, dikutip Kamis (24/11/2020). ⁣

Kedepannya, kata Ishii, akun Instagram itu akan diteruskan oleh Duta Besar Jepang untuk Indonesia selanjutnya. Ia mengajak pengguna Instagram memfollow akun pribadi yang baru saja dibuatnya. Ishii mengatakan akan terus mengupdate momen saat menikmati makanan khas Indonesia di Tokyo.

“Saya sebenarnya sudah membuat akun instagram yang baru! untuk teman-teman yang ingin follow, silahkan follow di @masaishii421. Bisa jadi saya akan update saat menikmati makanan khas Indonesia di Tokyo,” ujarnya.

“Video ini merupakan video terakhir saya di instagram ini, semoga kita dapat bertemu kembali, sampai berjumpa lagi,” tutup Ishii.

Sontak saja unggahannya itu menuai beragam komentar dari netizen. Tak sedikit yang menuliskan kalimat penuh kekaguman dan ucapan perpisahan.

“Sediiihh, semoga sehat dan sukses selalu bapak,” komentar akun @citradewif.

“Huuu byee kakek online yang jenaka,” tulis akun @intanrakhma_.

“Sayonara bapak thank you for bring so much happiness for us,” tulis akun @fariantifendy.

Dubes Ishii memang dikenal punya ketertarikan sendiri akan kuliner khas Indonesia. Ia kerap membagikan momen saat menyantap makanan Indonesia di laman instagram. Mulai dari bihun goreng, nasi kuning, ayam goreng bumbu kecap, hingga nasi Padang.