JAKARTA - Penunjukan Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan (Menkes) menuai sorotan. Sebabnya, dia tak memiliki latar belakang dokter seperti Agus Terawan Putranto, menteri yang posisinya digantikan Budi Gunadi.

Polemik Budi Gunadi yang berlatar pengusaha tapi jadi menkes pun menuai reaksi netizen. Bahkan, ada netizen yang merespon persoalan tersebut dengan jenaka.

Seperti dilihat Okezone dalam akun milik Pay atau @BNGPY. Dia memposting foto Sri Mulyani dengan caption, "kenapa ribut soal menkes yang bukan berlatar belakang dokter? Tengoklah Bu SMI ini, beliau itu menjadi menkeu, apa backgroundnya? Yak, tumbuh-tumbuhan," tulisnya, seperti dilihat Okezone, Rabu (23/12/2020).

Adapun yang dimaksud Pay, bukan latar belakang pendidikannya. Namun, terkait dengan background atau latar belakang foto Sri Mulyani.

Dengan mengenakan kemeja putih, tampak Sri Mulyani sedang berjalan. Sementara di belakangnya ada tumbuh-tumbuhan.

Postingan Pay pun diretweet 13,1 ribu kali dengan 34,8 ribu disukai. Beragam komentar yang meresponnya dengan jenaka.

Padahal aslinya, latar belakang Sri Mulyani sebagai Menkeu bukan kaleng-kaleng. Menukil dari wikipedia, Sri Mulyani merupakan Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia Jakarta, Indonesia. (1981–1986); Master of Science of Policy Economics di University of lllinois Urbana Champaign, U.S.A. (1988–1990); dan Ph.D. of Economics di University of lllinois Urbana-Champaign, U.S.A. (1990–1992). Beragam penghargaan di bidang ekonomi juga pernah disabetnya.

