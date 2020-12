JAKARTA - Persaingan Joko Widodo- Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019, berlangsung panas dan ketat. Akibatnya, membuat masyarakat terbelah. Polarisasi mewarnai pertarungan hingga berdampak pada maraknya permainan isu SARA dan politik identitas.

Namun, euforia akan Pilpres 2019 berangsur-angsur mulai sirna saat Jokowi dan Prabowo bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus pada Juli 2019. Dalam pertemuan tersebut, keduanya menyampaikan pesan rekonsiliasi secara tegas.

Setibanya di Stasiun MRT Istora Mandiri di Senayan, keduanya sempat memberikan keterangan pers, seraya memperlihatkan kepada publik jika keduanya tampak akur pasca Pilpres 2019. Saat itu, Prabowo mengucapkan selamat untuk pertama kalinya kepada Jokowi sebagai presiden terpilih untuk periode 2019-2024.

“Saya ucapkan selama bekerja. Saya juga ucapkan selamat bertambah rambut putih,” kata Prabowo di Stasiun MRT Senayan.

Prabowo menegaskan jika dirinya tetap bersahabat dengan Jokowi meskipun keduanya usai bertarung di Pilpres 2019, meskipun keduanya kerap melemparkan pernyataan berbeda selama beberapa bulan belakangan.

Sementara Jokowi mengatakan, pertemuan tersebut telah direncanakan sejak lama, namun karena kesibukan masing-masing maka belum bisa terlaksana.

"Pertemuan saya dengan Bapak Prabowo pada pagi hari ini adalah pertemuan seorang sahabat, pertemuan seorang kawan, pertemuan seorang saudara, yang sebetulnya ini sudah kita rencana lama tapi karena Pak Prabowo juga sibuk, kemarin mondar-mandir ke luar negeri, saya juga begitu, pergi ke luar daerah, ada juga ke luar," tutur Jokowi.

Puncaknya, saat Presiden Jokowi memberikan jabatan Menteri Pertahanan ke rival politiknya di Pilpres 2019 tersebut dalam Kabinet Indonesia Maju.

Selang setahun kemudian, orang nomor satu di negeri ini melakukan reshuffle di jajaran Kabinet Indonesia Maju. Ada enam orang menteri baru yang diumumkan Jokowi di Istana Merdeka. Salah satunya adalah Sandiaga Uno yang berpasangan bersama Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019.

Sandiaga Uno ditunjuk sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang baru, menggantikan Wishnutama Kusubandio.

Netizen pun terkejut dengan pilihan Jokowi tersebut dan mulai membahasnya melalui tulisan "Sandiaga Uno" di media sosial twitter.

Bahasan "Sandiaga Uno" menjadi Trending Topik dengan lebih dari 3.000 komentar warganet. Beragam komentar mulai dari mendukung, ucapan selamat, terkejut hingga menyindir sepak terjang Sandiaga Uno, mewarnai tulisan itu.

"Menarik ya, Prabowo & Sandiaga Uno yang jadi lawan politik Jokowi di tahun 2019 sekarang jadi menteri di kabinet Jokowi. My ultimate enemy actually is my bestfriend?," tulis akun @sarishara yang dikutip Selasa (22/12/2020).

Masuknya mantan Wakil Gubernur DKI ini, menegaskan bersatunya 4 tokoh nasional yang bertarung dalam Pilpres 2019 silam.