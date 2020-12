JAKARTA - Sandiaga Salahudin Uno akhirnya masuk dalam kabinet Indonesia Maju setelah sebelumnya dikabarkan menolak menjadi Menteri. Warganet pun terkejut dan mulai membahasnya melalui tulisan "Sandiaga Uno" di media sosial twitter.

Bahasan "Sandiaga Uno" menjadi Trending Topik dengan lebih dari 3.000 komentar warganet. Beragam komentar mulai dari mendukung, ucapan selamat, terkejut hingga menyindir sepak terjang Sandiaga Uno, mewarnai tulisan itu.

"Menarik ya, Prabowo & Sandiaga Uno yang jadi lawan politik Jokowi di tahun 2019 sekarang jadi menteri di kabinet Jokowi. My ultimate enemy actually is my bestfriend?," tulis akun @sarishara yang dikutip Selasa (22/12/2020).

"Sandiaga Uno di akuisisi oleh bekas lawan di Pilpres, melengkapi Prabowo yg sdh jd Menhan duluan di Kabinet Indonesia Maju. Pesan Utama yg sy tangkap bahwa Pilpres hanya dagelan bagi yg memiliki modal?," cuit akun @BungAji

"Sandiaga Uno ini bejo juga. Orang baru di partai. Dapat wagub, jadiin cawapres, sekarang menteri. Di partai dia juga Waketum. Orang begini pilihan fondasinya cuma ada dua: kaya banget atau pinter banget. Dia kayaknya yang pertama. #reshuffle #kabinet," komentar @thehenrisaputro

"Prabowo sudah.

Sekarang Sandiaga Uno.

JKW orang baik," sambung akun @jhonkristo.

Sandiaga Uno dikenal sebagai seorang pengusaha besar yang memiliki banyak perusahaan serta masuk dalam daftar orang terkaya Indonesia. Namun ia memilih terjun ke dunia politik sama seperti pengusaha lainnya.

Namanya mencuat ketika ia maju sebagai kandidat wakil Gubernur DKI Jakarta yang diusung Partai Gerindra bersama dengan Anies Baswedan sebagai Gubernurnya. Kemenangan keduanya pun diraih.

Pada Agustus 2018, Sandiaga dipilih menjadi calon wakil presiden 2019 mendampingi Prabowo Subianto yang maju sebagai calon Presiden pada Pilpres 2019.

