JAKARTA - Sederatan peristiwa pernah terjadi pada 22 Desember di berbagai belahan dunia. Dari sejumlah peristiwa yang terjadi pada 22 Desember tersebut, tercatat ada yang menjadi momen tak terlupakan bagi banyak orang, bahkan sejarah bagi suatu bangsa.

Okezone merangkum beberapa peristiwa hingga kelahiran ataupun meninggalnya sejumlah orang ternama di Indonesia hingga dunia, pada tanggal 22 Desember. Di antaranya, sejarah tercetusnya peringatan Hari Ibu hingga peristiwa tsunami Selat Sunda pada tahun 2018.

Berikut ulasan singkat sejumlah peristiwa yang terjadi pada 22 Desember dari tahun ke tahun:

1. Peringatan Hari Ibu

Di Indonesia, setiap 22 Desember diperingati sebagai Hari Ibu. Peringatan ini ditetapkan saat diselenggarakannya Kongres Perempuan Indonesia I di Yogyakarta pada Desember 1928 silam, tepatnya pada 22 hingga 25 Desember 1928.

Hari Ibu yang ditetapkan pada 22 Desember ini ditetapkan sebagai perayaan nasional. Dimana, diresmikan langsung oleh presiden pertama, Soekarno, di bawah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1959 saat berlangsungnya Kongres Perempuan Indonesia I di Yogyakarta.

Terpilihnya tanggal tersebut sebagai bentuk perayaan atau semacam apresiasi terhadap semangat wanita Indonesia serta meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Saat ini, Hari Ibu banyak dirayakan sebagai bentuk rasa cinta terhadap kaum ibu.

2. Berlangsungnya Kongres Perempuan Indonesia I

Kongres Perempuan Indonesia I yang diikuti oleh 30 organisasi perempuan dari 12 kota di Jawa dan Sumatera bertujuan memperjuangkan hak-hak perempuan terutama dalam bidang pendidikan dan pernikahan. Kongres Perempuan Indonesia I ini berlangsung di Yogyakarta, dan dilaksanakan dari 22 hingga 22 Desember 1928. Kongres ini pun yang mendasari ditetapkannya Hari Ibu di Indonesia.

Selain menghadirkan 30 organisasi perempuan, dalam kongres ini dihadiri pula oleh para tokoh organisasi terkemuka di Indonesia. Diantaranya seperti Boedi Utomo, PNI, Pemuda Indonesia, PSI, Walfadjri, Jong Java, Jong Madura, Jong Islamieten Bond, Muhammadiyah, serta tokoh terkemuka lainnya.

Sekadar informasi, Kongres Perempuan Indonesia merupakan upaya kaum perempuan dalam membantu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sekaligus memperjuangkan hak-hak mereka yang diadakan pada 1928 – 1941 silam.

3. Lahirnya Meghan Trainor

Meghan Elizabeth Trainor atau dikenal Meghan Trainor penyanyi asal Amerika Serikat ini, lahir pada 22 Desember 1993 di Nantucket, Massachusetss. Wanita yang tahun ini genap menginjak usia 25 tahun, mengawali karirnya sebagai seorang penyanyi dan penulis lagu dengan single terkenalnya All About That Bass yang dirilis pada Juni 2014 dan Lips Are Movinpada 2015 silam.

Perjalanan karirnya sebagai seorang penyanyi membawanya mendapatkan sejumlah penghargaan seperti Best New Artist diGrammy Award pada 2016, empat ASCAP Pop Music Awards, dan dua Billboard Music Awards.

4. Gerbang Brandenburg Dibuka Kembali

Pada Desember 1989, Gerbang Brandenburg kembali dibuka setelah 30 tahun lamanya ditutup. Gerbang ini merupakan bekas gerbang kota dan menjadi salah satu simbol utama Kota Berlin, Jerman.

Gerbang ini selamat dari kerusuhan Perang Dunia II dan merupakan satu dari beberapa struktur yang berdiri di reruntuhan Prasie Platz pada 1945 silam. Pemerintah Berlin Timur dan Berlin Barat melakukan perbaikan bersama terhadap gerbang tersebut setelah kekalahan Jerman dan berakhirnya Perang Dunia II.

Gerbang ini juga menggambarkan kebebsan dan keinginan menyatukan Kota Berlin, ketika terjadinya Revolusi 1989 dan runtuh Tembok Berlin pada saat itu. Hingga akhirnya pada 22 Desember 1989 Gerbang Brandenburg kembali dibuka, mengakhiri pembagian antara Jerman Timur dan Jerman Barat.

5. Peringatan HUT Korps Wanita AD Melihat perjuangan para pahlawan wanita Indonesia yang ikut serta dalam menegakkan kemerdekaan Indonesia dibentuklah Korps Wanita Angkatan Darat atau Kowad pada 22 Desember 1961 silam. Sebagai realisasi pembentukan Kowad dikeluarkan Surat Keputusan Pangad No. 1056/12/1960 pada 21 Desember 1960. Meskipun Kowad disahkan pada 21 Desember 1960, tetapi Hari Kowad ditetapkan pada 22 Desember, lahirnya Korps Wanita Angkatan Darat ini diharapkan sebagai bagian kebanggan kaum ibu. 6. Tsunami Selat Sunda 2018 Pada 22 Desember 2018, tsunami yang disebabkan oleh letusan Anak Krakatau di Selat Sunda menghantam daerah pesisir Banten dan Lampung, Indonesia. Sedikitnya, 426 orang tewas dan 7.202 terluka serta 23 orang dinyatakan hilang akibat peristiwa ini. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), tsunami disebabkan pasang tinggi dan longsor bawah laut karena letusan gunung tersebut. Peristiwa ini terjadi sekira pada pukul 21.27 WIB. Beberapa korban tsunami merupakan para seniman Indonesia. Di antaranya adalah seorang Komedian, Heriyanto alias Aa Jimmy, dan beberapa anggota grup musik Seventeen. Di mana, gitaris, basis, pemain drum dan manajer grup musik Seventeen ditemukan meninggal dunia. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sekira 882 unit rumah rusak; 60 warung kuliner hancur; 73 penginapan rusak berat; serta puluhan kendaraan hancur.