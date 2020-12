JAKARTA - Media Al Jazeera menyebut data dari Reuters dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahwa 10 jenis vaksin yang siap edar, Vaksin Sinovac memiliki pengaruh yang rendah terhadap imunitas tubuh. Seperti diketahui sebanyak 1,2 juta vaksin sinovac sudah ada di Indonesia dan sedang dalam tahap uji dari BPOM.

Terkait temuan tersebut, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, belum ada pernyataan resmi dari WHO terkait hal tersebut. “(Ini) yang lebih tepat (menanggapi) BPOM. Dan kita sudah cek memang tidak ada pernyataan resmi WHO,” katanya saat dihubungi, Minggu (20/12/2020).

Dia juga menyebut bahwa WHO tidak pernah melakukan riset bersama Reuters. Selain itu, WHO belum mengeluarkan emergency use of listing (EUL).

“Yang pasti WHO tidak pernah melakukan riset perbandingan bersama Reuter. Juga sejauh ini WHO belum mengeluarkan satu pun emergency use of listing (EUL) dari semua vaksin. Yang ada baru EUL untuk diagnostik,” tuturnya.

Lebih lanjut Nadia meminta masyarakat untuk memastikan informasi terkait vaksin dari situs resmi pemerintah.“Pastikan mendapatkan informasi dari situs resmi pemerintah baik Kemenkes maupun KPCPEN,” pungkasnya.

